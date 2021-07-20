開學前至少接種一劑疫苗 基層師批：自我催眠

台北市長柯文哲昨宣布，若新冠肺炎疫情持續，開會後將採線上、線下混合教學，卻引來師生抨擊執行面有困難。有基層教師指出，若想復課，必須要做到兩件事，一是群體免疫，二是若無法群體免疫，也要避免校園群聚，但校園連防疫物資都買不齊，經費「九牛一毛」，就連疫苗都只打了第一劑，保護力相當有限，政府單位必須要趕緊盤點，為九月復課做準備。

國家政策研究基金會今早召開「復課，準備好了嗎？」線上記者會，國政基金會教文體育組召集人高永光指出，12歲以上有疫苗可打，但疫苗還不知道在哪，如果小學生沒辦法復課，家裡一定要有人照顧，教育部對外說九月要復課，但準備好了沒？至今仍是未知數。

中華民國學校衛生護理學會秘書長吳秀梅表示，若想復課，必須要做到兩件事，一是群體免疫，二是若無法群體免疫，也要避免校園群聚。她也以先前文化大學、東吳大學住宿生染疫為例，現在大專院校員工還沒辦法打疫苗，大學生也沒得打，若一棟上百人的宿舍有人染疫，一旦一個人確診，就麻煩了。

也有人提出開學後每三天「快篩」一次的看法，但高永光質疑「預算哪裡來？」，立委李德維則表示，會再提醒教育部提早因應準備，若九月多大學開學，提早通知學校，尤其是有住宿生的學校。

除了防疫設備，外界也關心學生心理狀態。中華民國諮商心理師公會全國聯合會副理事長羅惠群表示，近幾個月民眾憂鬱焦慮狀況提升，家暴通報量也增加，師生壓力都很大，若九月順利復課，絕對會有許多因應防疫的不便措施，師生從線上到實體課，也需要時間調適，學校輔諮中心資源也需要準備好。

教育部曾承諾，會在開學前兩周讓高中以下教職員施打第一劑疫苗，但台灣教育人員產業工會理事長楊益風質疑，「很多人都在自我催眠」。

楊益風表示，西歐國家開放前要施打兩劑，若是遇到delta病毒，不管是哪一種疫苗打了兩劑，有打跟沒打的罹病結果都相同，況且老師現在才準備施打第一劑，能不能在開學前打二劑都還是個問題，「國家似乎要把老師當成大型實驗品」，且有五成國家全面開放後，不到兩個月又全面封鎖。

楊益風也提到，目前沒看到有縣市的防疫設備都已經準備到位，就連最便宜的用餐隔板，經全國各地調查，沒有學校說準備好了，多數地方政府仍要求學校自行準備，經費卻是「九牛一毛」，呼籲相關單位應儘速盤點。

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