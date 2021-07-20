電腦嘛ㄟ撿土豆！ 台南大社國小李侑軒AI教案冠全國

「2021全國科學探究競賽-這樣教我就懂」成績揭曉，台南市大社國小老師李侑軒以「電腦嘛ㄟ撿土豆，有AI 我也能這樣讓電腦做」，讓學生了解AI如何運作，榮獲全國教師組第1名。

這項競賽由國家實驗研究院國家高速網路與計算中心、自然科學博物館及海洋生物博物館主辦。李侑軒表示，此一獲獎教案先分組讓學生觀看貓狗食物兌換機的影片，思考、討論兌換機如何辨識貓或狗，然後再解釋AI的定義以及運作流程。課程使用scratch以及googleteachable machine，讓學生完成小專題「戴口罩提醒器」，然後透過收集有使用過的口罩、沒戴口罩的圖片，讓電腦來判讀，藉此引導學生了解AI運作。

市長黃偉哲表示，AI人工智慧已成你我周遭，讓生活更便利、學習更便利的工具。以交通服務來說，藉由AI讓民眾更容易找到停車位；在醫療服務方面，能掌握可能發生的傳染病或流行的地區；在教育方面，則可幫助老師及學生做更有效率的智慧教學及學習。

教育局長鄭新輝說，新課綱強調探究與實作，教育局「智慧科技力」的目標就是培養動手做、發明、創新的下一代。AI教育很重要的核心精神是要解決日常生活的困難，因此教育局也推動Scratch競賽，透過小專題來讓學生從發現問題，到解決問題都能夠透過討論來解決，從中培養學生解決問題的能力。

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