快訊

評／「滴滴」風波後寒蟬效應？外資將掀中國資產拋售潮

電腦嘛ㄟ撿土豆！ 台南大社國小李侑軒AI教案冠全國

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市大社國小老師李侑軒奪全國科學探究競賽教師組第1名。圖／台南市教育局提供
台南市大社國小老師李侑軒奪全國科學探究競賽教師組第1名。圖／台南市教育局提供

「2021全國科學探究競賽-這樣教我就懂」成績揭曉，台南市大社國小老師李侑軒以「電腦嘛ㄟ撿土豆，有AI 我也能這樣讓電腦做」，讓學生了解AI如何運作，榮獲全國教師組第1名。

這項競賽由國家實驗研究院國家高速網路與計算中心、自然科學博物館及海洋生物博物館主辦。李侑軒表示，此一獲獎教案先分組讓學生觀看貓狗食物兌換機的影片，思考、討論兌換機如何辨識貓或狗，然後再解釋AI的定義以及運作流程。課程使用scratch以及googleteachable machine，讓學生完成小專題「戴口罩提醒器」，然後透過收集有使用過的口罩、沒戴口罩的圖片，讓電腦來判讀，藉此引導學生了解AI運作。

市長黃偉哲表示，AI人工智慧已成你我周遭，讓生活更便利、學習更便利的工具。以交通服務來說，藉由AI讓民眾更容易找到停車位；在醫療服務方面，能掌握可能發生的傳染病或流行的地區；在教育方面，則可幫助老師及學生做更有效率的智慧教學及學習。

教育局長鄭新輝說，新課綱強調探究與實作，教育局「智慧科技力」的目標就是培養動手做、發明、創新的下一代。AI教育很重要的核心精神是要解決日常生活的困難，因此教育局也推動Scratch競賽，透過小專題來讓學生從發現問題，到解決問題都能夠透過討論來解決，從中培養學生解決問題的能力。

AI 口罩 教育局

延伸閱讀

自己變成畫中人物 南市線上「藝起學」玩創意

南市國小教育人員20日打疫苗 國高中25日接續

台南國小老師終於要開打疫苗 總數1萬多20日啟動

南市疼惜新手媽媽 第1胎補助由6千增到1萬元

相關新聞

獨／隔板大缺貨.....幼兒園復課倒數 指引在哪裏？

全國確診人數下降，7月26日很有可能就解封。眾多家長已經開始期待解封隔日就將孩子送往幼兒園。但是幼兒園目前不但沒有復課指...

不跟進北市混合上課！新北宣布開學上課模式

台北市拋出國中小學生混合上課，外界好奇新北是否跟進。新北市教育局長張明文表示，新北境內有都市、偏鄉，台北市的單一方式不適...

北市中小學分艙分流曝光 國九、高三到校上課分2組

台北市長柯文哲昨接受新聞台節目專訪表示，北市已為中小學開學預做準備，規劃採取線上線下混合班。台北市教育局長曾燦金今日在防...

北市提線上線下混班規畫 花縣府：遵循指揮中心指引

台北市長柯文哲提出中小學線上線下混合班規畫，花蓮縣政府表示，目前12歲以下學生還沒有疫苗可接種，相信老師打完後會有保護力...

北市開學推「混合班」 網氣炸：病毒不會侵擾認真的孩子嗎？

高中以下學校將於9月1日開學，台北市長柯文哲於今早透露，北市擬採線上和線下混合教學模式，讓在家沒人照顧的孩子到校上課，其他人在家線上上課。對此，便有一名網友發文表示自己的看法，說明如果要這樣實施，不如直接把班級拆了，讓要到校上課的集中一班上課。

停辦說明會只開放30分鐘問答 稻江學生批教部草率

嘉義縣今年6月允許嘉義縣稻江科技暨管理學院自8月1日起停辦，剩下的64名學生將安置到其他學校。稻江學生組成自救會，今天指出教育部為該校辦理的安置說明會程序草率，開會前不久才通知，導致許多學生因打工無法參加；會議最後更只開放30分鐘問答，並沒有展現解決問題的誠意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。