獨／隔板大缺貨.....幼兒園復課倒數 指引在哪裏？

全國確診人數下降，7月26日很有可能就解封。眾多家長已經開始期待解封隔日就將孩子送往幼兒園。但是幼兒園目前不但沒有復課指引、疫苗施打也不完全，甚至連用餐隔板都買不到。家長、幼兒園所都擔憂孩子到了學校，等同是大群聚。教育部國教署表示，指引在規畫中，一確定復課，就會公布。幼教聯合總會說，希望國教署能與幼教團體討論指引，必須要內容可行，才能防堵疫情。

幼兒園復課在即，不過，幼兒園內的社交距離是多少？孩子吃飯時是否要設置隔板等？目前都未有相關指引。幼教聯合總會總會長洪懿聲表示，知道國教署正在研擬相關指引中，希望內容必須是幼兒園能落實執行的防疫措施，希望國教署可以跟幼教團體討論，唯有家庭及幼兒園都可以落實的指引，防疫效果才能事半功倍。

臺中市幼兒教育基金會秘書殷瑞希表示，下周很可能即將解封復課，由於小朋友比較不好掌控，需要設置隔板比較好，但是現在眾多幼兒園買隔板都買不到，因為廠商供貨量來不及，就算買了也要等一段時間才到，希望政府可以幫幫忙。殷瑞希說，指引如果訂定社交距離與空間，擔心的是規模較小的園所無法落實，比如一班原本十五個小朋友，可能要降至十個小朋友，不但可能增加人事成本，一時之間也找不到教保人員。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，雖然很多幼兒園老師都已經打了疫苗，但是許多家長仍還未打，疫苗覆蓋率仍不夠，政府不能把防堵疫情的責任全部丟給機構。園所憂心群聚問題，幼兒園復課需要指引，例如：社交距離、飲食隔板等，目前新北市正在積極研議措施中。

全國教保產業工會理事郭明旭表示，目前疫苗施打進度各縣市不相同，仍有教保人員尚未施打疫苗，涵蓋率不完全，且幼兒園的孩童來自不同的家庭，每個家庭的成員數平均5人的話，一個班級大概就是有將近150人未知的接觸來源，教育部須擬定解封後園所工作的指引以及通報流程，家長與園所通力合作，才能防堵疫情發生。

教育部國教署表示，目前指引草案正在準備中，地方政府也可以先行訂定，教育部版本待指揮中心確定復課時間後，將盡快對外公布。相關意見搜集後，會討論研議。

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