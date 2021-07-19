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疫情之下怎麼開學？ 北市中小學擬採線上線下混合班

聯合新聞網 / 綜合報導
台北市長柯文哲接受電視台專訪表示，北市目前計畫採線上線下混合班，家中沒人照顧的到校上課，其他人持續在家線上上課，引發議論。圖/本報資料照
台北市長柯文哲接受電視台專訪表示，北市目前計畫採線上線下混合班，家中沒人照顧的到校上課，其他人持續在家線上上課，引發議論。圖/本報資料照

疫情至今已過了兩個月，暑假也快過了一半，家長開始擔憂九月中小學開學問題，希望能回到校園上課。柯文哲接受《台灣啟示錄》訪問時表示，台北市從小學到高中均須為九月準時開學做好準備，加上老師們也施打好疫苗，因此目前計畫採「線上線下混合班」，假設一班25名學生，也許5名學童到校上課，其他20個在家採線上教學。

柯文哲更進一步解釋，到校上課的少數學生，主要是家裡沒有家長方便照顧，少數人到校也較不會感染。對於全體返回校園，柯文哲認為，除非全面打疫苗，但方法是人想出來的，就是想方法解決。台北市副市長黃珊珊也說，現在方案還在討論中，都是先討論，如何執行須看屆時疫情狀況，如果疫情可以降溫就沒有需求，但如果疫情不行，學習不能中斷，就要做出準備。

台北市教育局副局長陳素慧則表示，現正針對九月份開學研訂相關指引，並視情況調整，已諮詢過相關核心團隊成員，之後也會再與教師會、家長會、校長協會商討，讓準備做得更好。目前除了警消醫護的子女之外，也針對高三、國九、國小一、二年級等特別年級做出考量。

因九月開學前能否解封仍未知，北市開學將採線上線下混合班，部分學生到校、其餘在家上課。記者陳苡葳／攝影
因九月開學前能否解封仍未知，北市開學將採線上線下混合班，部分學生到校、其餘在家上課。記者陳苡葳／攝影
陳素慧說，如果疫情之下有需要，為了停課不停學，學生到學校也是採分流、到不同地點活動，避免不必要的接觸，並透過居家線上同步直播、電視公共頻道教學公播、部分學生到校等3種方式，讓線上、線下課程共同進行。

被問到要有多少的疫苗覆蓋率才可能全面重返校園，柯文哲則說，「有多少疫苗就有多少覆蓋率，這與我們無關」，他提到若現在疫苗覆蓋率是八成，現在就可以脫下口罩去happy了。

不少網友看完紛紛在各論壇留言，希望相關政策可以訂定的更加仔細確實，也疑惑到時該如何判斷「誰可以去學校，誰不能去學校」，擔心如果以抽籤的方式，可能間接使不能去學校的學生被送進安親班群聚，也有人希望可以開放至全班二分之一到校採梅花座上課。

北市 開學日

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