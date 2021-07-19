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初任教師薪資10年只增3％ 全教總將與勞動局調解

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
我國初任教師月薪近10年成長約2.94％，低於人均GDP和重要民生物價指數成長率。圖為示意圖。本報資料照片
我國初任教師月薪近10年成長約2.94％，低於人均GDP和重要民生物價指數成長率。圖為示意圖。本報資料照片

我國初任教師月薪近10年成長約2.94％，低於人均GDP和重要民生物價指數成長率。教師團體全國教師工會總聯合會（全教總）表示，他們連年呼籲行政院軍公教薪資審議應納入教師組織代表，卻一再被拒絕，如今收到台北市勞動局公文通知，將於7月20日在台北市勞動局第二辦公室進行調解。

全教總整理相關數據，初任教師月薪從民國100年的4萬1905元，成長為民國109年的4萬3135元，僅成長2.94％。在此期間人均GDP成長近三成六、重要民生物價指數成長約一成六。

全教總認為，軍公教做為國家的受雇者，從事政府工作而獲取工資，和一般勞動者並無二致。所以在付出心力、致力於國家發展的同時，領取薪資以維持生活和尊嚴，是工作的核心價值，也是受雇者切身的根本事項之一。但軍公教薪資調整毫無制度可言，不僅調薪幅度落後各種調薪相關數據，連審議過程也是黑箱作業。

全教總進一步指出，行政府所謂的審議機制「軍公教員工待遇審議委員會」，哪些人參與？參與者在會中說了什麼？最後的決定為何？是依據何種數據做決定？外界一概不知，致使軍公教的薪資待遇成為被政府忽視的項目。

全教總擔憂，他們代表軍公教行使勞動權，但可能在行政機關互踢皮球、上下交相推諉的情況下，最後結果無疾而終。

軍公教 全教總 薪資

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