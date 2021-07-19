領畢業證書免出門！明年逾15校推動數位證書計畫

新冠肺炎疫情催生出數位畢業證書，教育部高教司今天進一步宣布，已啟動「全國大專院校數位證書系統」計畫，從成功大學開始辦理，預計110學年全國至少15所以上大專院校發行數位畢業證書。

教育部指出，成功大學率先正式發證作業，今年已針對該校九個學院、98個系所、近6000名畢業生進行數位學位證書試發，後續並擴大邀請各公私立大專院校加入「大專院校數位證書試辦計畫」，以利推動我國大學證書數位驗證建設。

高教司表示，計畫主要分為兩大面向，在發證方面，提供各合作大專院校「發證系統安裝包」，協助建立各學校內部流程並串接畢業生資料後，讓學校快速發展符合規範的數位學位證書系統。

執行此計畫的成大解釋，數位學位證書技術採用SHA-256雜湊函數，建立各大專院校學位證書數位指紋，並搭配HashChain雜湊鏈技術，可完整追蹤實務上的紙本證書發證歷程。

第二，在驗證方面，教育部指出，將由架設於教育部的數位證書驗證網站（dcert.moe.gov.tw）進行各校數位證書的驗證，符合行政院「資訊安全責任等級分級辦法」及教育部「委外辦理或補助建置維運伺服主機及應用系統網站資通安全及個人資料保護管理要點」相關規範，確保資訊安全和數位證書真實性。

教育部表示，未來將逐步擴大我國大專校院畢業生數位學位證書在畢業、升學、就業、企業查證及未來出國求學等應用，以減少查驗證程序、繁複手續及避免假證書的出現。

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