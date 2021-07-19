新北市教育局推80堂免費線上課程 豐富孩子暑假生活

新北市教育局「新北暑假不打烊」學習網站在7月19日至8月13日每天推出「學力PLUS」、「名師來解盲」、「大師教寫作」及「線上駐校藝術家」等共80堂國中線上課程，由新北30位名師錄製精彩學習內容及YouTube直播，邀請國中生暑假跟著老師一起上課，維持學習不中斷。

疫情影響，雙北在警戒期間改成停課不停學，不少學生受到影響，新北市教育局擔心孩子學習停滯，決定邀請新北市國中教師拍攝各領域學習主題影片，讓孩子在家也能利用線上課程，依進度複習課程內容，避免開學後銜接課程時出現斷層。

網站「新北暑假不打烊」安排多種不同類型課程，除邀請名師上線與學生互動、解決學生學習疑惑外，還找來藝術家帶學生學習欣賞藝術品，提升美感；線上課程還安排老師講解會考寫作趨勢，增進學生作文能力。

擔任名師解盲課程的新泰國中數學老師劉繼文指出，線上直播教學已是每位老師必備的基本工夫，也是未來的學習趨勢，為了在第一時間解決學生的疑惑，透過直播讓新北市學生上線參與討論，是疫情時代最好的學習方式。

聯合報寫作教室老師依智麒則透過直播教導學生如何寫作，將重點擺在「寫作決勝三部曲」，分析會考、學測、指考、統測的寫作測驗閱卷標準，讓學生以評閱老師的角度換位思考，使同學深入了解寫作訣竅。

新北市教育局指出，除學科知識之外，這次也邀請知名街舞老師及評審Jacky，將在鏡頭前面以輕鬆有趣的方式介紹嘻哈街舞中的Breaking、Popping、Locking、Hip Hop Freestyle等舞風，讓學生掌握音樂及身體律動性，還教導學生如何用簡單舞蹈組合動作在家練習，讓孩子培養多元興趣。

教育局表示，暑假期間免費線上課程，期待鼓勵學生自主學習，保持學習熱度，課程更從國小延伸到高中，讓所有學生都能提前預備迎接未來挑戰，也盼孩子在開學後，能夠快速銜接上原來的課程進度。

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