50個雙語實驗班外籍師資恐開天窗 高中苦思配套

為落實2030雙語國家政策，教育部110學年一口氣核准全台50所高中增設雙語實驗班，各校招生中。教育部承諾要幫每所高中聘一名外籍教師，但數名高中校長表示「目前還等不到人」，擔憂政府承諾跳票。教育部對此坦言，新冠肺炎疫情影響教師跨國工作意願，再加上我國目前實施入境管理，還要視相關規定辦理。

安排外籍師資授課、學生跨國交流被視為高中雙語實驗班兩大亮點。教育部國教署承諾為各校聘外師，有39所設立雙語實驗班的高中委託國教署統一聘師，11校擬自聘。多名高中校長指出，校方不打算讓外籍教師單獨開一門課，而是安排外籍教師進到科學實驗等課程，協同本國教師教學。時序已7月下旬，外師名單還沒確定，沒辦法討論課程。

為避免師資開天窗，各高中趕緊想配套，高雄女中校長林香吟就說，她將發揮在地人脈，預計找在地大學等相關教學機構的教師協同授課。雄女規畫雙語實驗班的校訂必修課程都採雙語教學，課程聚焦討論聯合國17項永續發展指標（SDGs）等議題，另將推動探究與實作課程採雙語教學，培養國際化醫事人才。

鄰近高中也考慮合作，林香吟指出，雄女和同樣設有雙語實驗班的台南一中、屏東高中結盟，邀請加拿大高中教師開設邏輯與思考課程，同時也與美國知名大學討論合作的可能性，提升雙語實驗班特色。

有些高中從校內既有教師著手，台北市陽明高中校長蔡哲銘分享，他近期調查校內教師經歷，發現有托福英檢好手，也有人曾在國外打工度假，擬邀請他們投入雙語實驗班教育。

師資未定案，但多校觀察家長對雙語實驗班感興趣，雄女舉辦家長說明會後，網路簡章點擊次數瞬間增加約2000筆，陽明高中接到近50通詢問電話，最後有90人報考，是校內最受關注的特色班級。

各校雙語實驗班定位不同，攤開各高中招生簡章，明星高中大多要收自然組學生，優先鼓勵想出國讀大學的學生加入；社區高中則走不一樣的路，如陽明高中擬收立志要讀財金科系的高一生。

至於如何進到雙語實驗班？國教署指出，高一新生今年7月15日報到後，可接著參與雙語實驗班甄選。按各校簡章，多數學校優先評比新生的國中會考英文成績，有些學校今年8月擬進一步辦理英語筆試或口試選才。

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