3校申請增設後醫系 監委：教部審查不透明應改善

清華大學、中興大學、中山大學等校去年申請增設學士後醫學系，教育部表示，交由醫學院評鑑委員會（TMAC）審理各校申請案，但至今尚無一校申請通過。監察院最近調查此事，指TMAC僅適用審查已經成立的醫學系，教育部未說明新設科系為何要由TMAC審議，決策程序不透明。

監察委員葉大華、賴鼎銘7月15日提出調查報告，指出TMAC設置緣由及目的，本在於對國內「已成立」的醫學院進行評鑑，而「財團法人高等教育評鑑中心基金會醫學院評鑑委員會設置辦法」第二條關於TMAC任務的規定，也未包括對於增設醫學系案的預評作業。

監委指出，他們進一步檢視上述會議決定程序，發現教育部醫教會「醫學教育組」的六名委員當中，有三名委員同時為TMAC成員，有高度重疊性，難杜絕外界認為當中有特定人士把持的批評。

監委進一步說，我國各大學校院設有員額控管，每年合計只能收1300名醫學生，沿用至今23年。但為何為1300人，相關理由有欠具體、明確，也缺乏相關醫師人力供需實證數據足資評估，而教育部又據以核定，過於專斷。

葉大華、賴鼎銘表示，醫學中心西醫師人力自2025年起供給將低於需求，60歲以上醫師執業人數將增加9％左右，整體勞動量能將減少，應評估醫療人員評估量。

這項調查報告經監察院教育及文化委員會、內政及族群委員會聯合審查通過，將促請教育部及衛福部檢討改善。

教育部表示將滾動檢討申設系所的審核機制。目前審核機制經全國醫學校院長會議、醫學教育委員會討論，目的是提供學校規畫、籌備的參考方向，協助自我檢視，並作為教育部核定結果前的依據。

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