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桃市私校竟要教師簽空白聘書 教團籲連罰、解散董事會

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全國私校工會指出，桃園市成功工商以發聘機會要脅教師，即便教育局多次明文違法，但學校仍置之不理。圖／私校工會提供
全國私校工會指出，桃園市成功工商以發聘機會要脅教師，即便教育局多次明文違法，但學校仍置之不理。圖／私校工會提供

全國私校工會指出，桃園市私立成功工商以發聘機會要脅教師，在未與教師協議的情形下，在教師聘約中明定若不接受以考績核給研究費，就不發聘書、不績聘，即便教育局多次明文違法，但學校仍置之不理，呼籲桃園市教育局連續開罰外，也要考慮向私校諮詢會提起解散該校董事會，並循康寧大學模式重組董事會，才能振衰起敝。

該校教師指出，日前學校請續聘教職員個別親自到校長室領聘書，未料領到的是一張沒有蓋學校大印的空白聘書，領的同時要簽名，抬頭卻寫「聘書簽領協商單」，等於是拿了沒有蓋大印的聘約草案，簽名之後形同已和學校協商，剝奪教師未來的申訴權。

教師表示，事後共有9名專任老師發起自我救濟，連署寄出存證信函，並向教育局陳情。教育局也有來函到學校要求，並要學校不能因為教師不領聘書，就不續聘老師，未料學校仍置之不理，呼籲教育局應籌備私校諮詢會議，解散所有董事或校長職務，維護教師權益。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，教師待遇條例雖明文規定調整研究費數額，須經與教師協議並納入聘約，但許多私校卻不經協商，利用新年度發聘機會，在聘約中明文扣減教師研究費，並要脅教師若不同意減薪就不續聘或不發給聘書，許多教師為保住工作，只好忍痛簽下不合理聘約。

尤榮輝表示，成功工商未經校務會議討論通過，從去年開始以自訂的「能力本位考核實施辦法」扣減教師研究費，遭桃園市教育局判定違法並裁罰10萬元，但學校至今仍拒絶改善，甚至變本加厲，不發聘書給不同意減薪的教師。

尤榮輝說，許多私校恣意妄為，一再違法拒絶改善，往往導因於主管機關的消極不作為或縱容。除了違法減薪外，成功工商辦學恐已出現嚴重問題。

尤榮輝呼籲，教育主管機關注意私校不合理聘約問題，早日落實私校教師定型化契約，桃園市政府教育局除對成功工商連續開罰外，更應考慮向私校諮詢會提起解散該校董事會，並循康寧大學模式重組董事會，才能振衰起敝。

全國私校工會指出，桃園市成功工商以發聘機會要脅教師，即便教育局多次明文違法，但學校仍置之不理。圖／私校工會提供
全國私校工會指出，桃園市成功工商以發聘機會要脅教師，即便教育局多次明文違法，但學校仍置之不理。圖／私校工會提供
有成功工商教師反映，該聘書第12條第1項違反教師待遇條例，學校卻要求他們一定要接受。領取聘書時須簽名。圖／讀者提供
有成功工商教師反映，該聘書第12條第1項違反教師待遇條例，學校卻要求他們一定要接受。領取聘書時須簽名。圖／讀者提供
有成功工商教師反映，該聘書第12條第1項違反教師待遇條例，學校卻要求他們一定要接受。聘書背面。圖／讀者提供
有成功工商教師反映，該聘書第12條第1項違反教師待遇條例，學校卻要求他們一定要接受。聘書背面。圖／讀者提供
桃園市私立成功工商。本報資料照片
桃園市私立成功工商。本報資料照片

教育局 桃園 康寧大學

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