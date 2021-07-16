線上教材不無聊 學童化身「少年廚俠」學料理

因疫情三級警戒延長，讓學習不中斷，台中市教育局閱讀教育輔導團國小組多位輔導員，透過製作影片或臉書粉絲頁直播方式，自製豐富多樣的線上閱讀課程，包括讓閱讀結合美食、辨識假訊息、瞭解買賣契約知識及學習網路使用禮儀等，鼓勵學生善用線上資源，網址：http://elearning.st.tc.edu.tw/online_read.php。

任教於烏日區九德國小的輔導員廖英秀，結合美食與閱讀，設計跨領域閱讀課程，帶領學生閱讀食譜類的說明及美食相關小說，再教導學生利用家中現有食材製作讀本裡的美食，讓學生在防疫期間透過閱讀學會生活自理，讓閱讀成為家人的「好食光」。

九德國小董姓學生分享，廖老師帶領他們閱讀「少年廚俠」，讀完書後還利用書中情節讓他們製作珍珠丸子，製作過程中，他覺得自己彷彿化身為書中角色，是一位擁有厲害飲食招式的小廚俠，更學會製作好吃的珍珠丸子與家人一起享用，是一堂難忘的閱讀課程。

任教於西區中正國小的輔導員劉美瑤，指導學生辨識假訊息及學習網路使用禮儀，做一個有素養的數位公民；她也以溫馨感人的短篇小說作為線上課程教材，製作影片供學生聽讀賞析，啟發孩子的同理心，帶給家長與孩子溫暖與撫慰力量。

太平區宜欣國小老師劉怡伶，引導學生辨認說明文的類型、重點與寫法，瞭解生活中的買賣契約知識，南區樹義國小老師陳巧孟，以臉書粉絲頁直播方式，帶領學童與家長一同閱讀最新出版的好書。

外埔區外埔國小老師柳禎佑和南屯區黎明國小老師吳佳靜，結合電子書與台中市線上閱讀認證系統，指導孩童善用公共圖書館的數位資源，讓閱讀全年不打烊。

教育局長兼閱讀教育輔導團長楊振昇表示，閱讀教育輔導團是各校閱讀推動的的後勤與支援，透過輔導團提供的閱讀資源及溫暖人心的閱讀故事，相信能提升學童的閱讀樂趣、穩固閱讀習慣、厚實閱讀力。 烏日區九德國小的輔導員廖英秀，結合美食與閱讀，帶領學生閱讀食譜類的說明及美食相關小說。學生開心的說，閱讀「少年廚俠」後還利用書中情節製作珍珠丸子，覺得自己化身成擁有厲害飲食招式的小廚俠。圖／台中市教育局提供

商品推薦