「疫」外打擊！ 技術士檢定延期 技高生來不及考丙級

全國防疫三級警戒延長到7月26日，打亂勞動部技術士技能檢定的辦理期程，但學術科考試時間延後，全國教師工會總聯合會（全教總）憂心，恐使部分技術型高中（技高）學生無法順利取得乙級技術士證，剝奪已報名參加全國第二梯次或是在校生專案丙檢的學生的權益，恐影響學生透過「技優甄審」升學。

技專校院升學管道除了甄選入學、登記分發外，還有彰顯實作能力的其他升學管道，如「技優保送」及「技優甄審」。前者主要是讓參與技藝（能）競賽獲獎技高學生們參加；後者則除獲獎者外，只要持有當年度乙級以上技術士證照者就可報名參加。兩管道不需採計統測成績，有利於技職教育實作能力的發展。

但依勞動部技術士技能檢定及發證辦法規定，若要報名乙級檢定，除了必須是高三生，也必須先在全國技術士技能檢定中，取得申請檢定職類丙級技術士證。

全國技術士技能檢定每年有三梯次，往年第二梯次都會辦在9月。就教學現場來說，不少學校會依其群科特性與課程學習發展，輔導學生先取得丙級技術士證，再於高三時報考乙級檢定。

全教總指出，受疫情影響，全國技術士技能檢定第二梯次的學科考試，已從原先預定的7月11日延後至11月7日，但在沒有丙級證照到手情形下，今年的9月已來不及銜接報考第三梯次的乙級。

另外，在校生專案丙檢，商業類已確定延後至10月23日及10月29日辦理學術科；工業類則因疫情遲遲未能辦理術科測驗，以目前看來，規畫以在校生專案檢定來銜接乙級的高二升高三學生，屆時應該也會來不及銜接報考第三梯次的乙級。

全教總說，在未受疫情影響時期，已順利取得丙級技術士證者，報考第三梯次乙級檢定考試，不會有問題。反觀已報名參加全國第二梯次或是在校生專案丙檢的學生，卻因疫情影響，恐喪失技專校院技優甄審資格，硬生生被剝奪升學權益，「叫這些努力準備檢定考試的師生情何以堪？」

全教總說，疫情因素不可歸責於學生，呼籲勞動部辦理第三梯次報名作業時，應容許110學年度高三學生持第二梯次丙級應考證明或在校生專案丙檢應考證明等，切結受理，讓考生先報考乙級檢定。並要求勞動部與教育部當以學生權益做最大考量，盡速思考彈性補救方案因應。

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