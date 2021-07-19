111國中會考 英語會考超前部署八升九生贏戰111年！

8升9同學利用國中最後一年暑假，重新檢視所學的第一冊至第四冊英文，為重要的第五冊奠下基礎，也為倒數的會考預作準備，同學們也該趕快動起來，超前部署來了解會考趨勢，迎戰人生的第一場大考！

力宇教育線上學習平台英語科 Yvonne老師在今年四月底的會考衝刺介紹中，針對《文法》、《單字/英聽》、《素養題組》進行必考點介紹，帶領同學找出解題訣竅，抓到許多的重點考題，跟著Yvonne老師110年會考解題趨勢走，111年英文會考取得高分好成績。

★ 穩扎第五冊考點，奠定得分基礎

今年Yvonne老師提前帶領8升9的同學進行英語總複習的介紹，讓同學好好把握這一年的會考準備。老師要同學特別注意，前幾年會考必考的過去完成式，在108新綱中已經移至高中課程，所以在第五冊相對重要，同學必須更加用心在「被動語態」、「現在完成式」、「名詞子句」、「關係子句」等必考點。此外在2000單的運用及一字多義也需特別注意，而108新綱強調的閱讀素養及文章理解能力，都需要在這一年透過大量閱讀來好好加強。

在Yvonne老師提到的必考點中，110年會考單題就出現了「現在完成式」與「關係子句」，其他的題目在總複習課程中也都介紹了破解法，以解題技巧或關鍵字就能輕鬆取分。除了單題外，第二部分的題組題通常有兩篇克漏字，常常也都是考文法的概念，今年也就考到了「時態觀念」與「代名詞」，這也是Yvonne老師提到要特別注意的考點。

圖／力宇教育 提供

★ 提升閱讀素養與策略，達到會考A++

新課綱上路後，英語視為學習不同領域知識的有利工具。因此題組的出題方向愈發生活化、功能化，舉凡圖表、時刻表、路線圖到餐廳訂位、超市集點等都是考題趨勢在總複習課程中，老師在影片中舉出總複習課程中介紹的兩個破解法：(1) 跨領域生活情境；(2) 閱讀測驗常考題目，搭配110年的題組題進行講解，讓學生能更有方向地準備111年英語會考。

在會考的素養題中，以生活情境或圖表的考題為主，測驗學生能否跨領域活用英文，諸如上課筆記、地圖、行程表、圖表、廣告...等生活常見的資訊，都會轉變成英語考題，在110年的會考題組29-31題，便考了結合書信與交通路線的跨領域考題，老師也做了考題講解。

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此外，長篇閱讀測驗也是近幾年常考題組題，主要考的是閱讀策略，測驗學生是否理解文章主旨、重要細節、表達意涵，或是根據上下文來推測陌生單詞的意義，Yvonne老師舉了110年的會考25-28題來進行介紹，讓學生對閱讀題組題能有準備的方向。

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看完了Yvonne老師對110會考題目與總複習課程的搭配介紹，8升9同學已經有準備的概念了呢！如果對於7及8年級的英語課程還不大清楚的同學，老師也建議趁著暑假趕快把進度課程補齊了，這樣在面對新學期的第五冊文法時，就會比較得心應手喔！另外在單字的部分，同學也要勤練2000單，多做單字練習，就能把單字爛熟於心並能作運用，把文法跟單字的基本功練好外，也必須了解閱讀題組的考題方向，進行大量的閱讀與策略解題，這樣在明年的會考必能輕鬆贏得A++。

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