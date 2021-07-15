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副校長也是兼任！教部放任大專聘師亂象 遭監院糾正

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
學者情境示意圖。圖／Ingimage
學者情境示意圖。圖／Ingimage

大專校院聘用編制外專案教師的比率漸增，按教育部統計，全國約20校專案教師占比逾兩成。全國私校工會曾揭露，有私立學校甚至連副校長都是專案教師，他們毫無權益保障，待遇也不如專任師。監察院教育及文化委員會、財政及經濟委員會今天在聯席會議中糾正教育部，請教育部與勞動部確實檢討改進。

監察委員賴鼎銘、林國明、張菊芳提案表示，教育部23年前開放大專校院聘專案教師，長期放任部分大學大量以專案教師替代編制內專任教師，有學校專案教師占比高達八成。部分專案教師任職一校多年，未曾獲公平轉任編制內專任教師的機會，而教育部至今未全盤積極調查、引導改善，明顯損及師資穩定性及學生受教權。

三名監委指出，專案教師常與編制內教師承擔相同責任，卻同工不同酬，實務工作內容存在「突變」情形，甚至出現外界所謂「血汗教師」、「免洗筷教師」等情況，但教育部長期漠視。

教育部重申，專案教師應在有助師資強化、校務發展的前提下審慎聘任，而不是聘來節省經費。專案教師類型多，可能基於專業特殊性、產業實務經驗，或先聘任為專案教師，觀察他的教學或研究表現，進一步聘為編制內教師。

教育部高教司表示，正研訂「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」規範專案教師相關權利義務，並在「大專校院務資訊公開平台」公開「編制外專任教師數及其比率（以校統計）」及「公私立大專校院編制外專任教師薪資待遇（以校統計）」讓各界參考。後續也將在私校獎補助明訂相關規範，引導學校改善。

教育部 監察院

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