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南投教師甄選因疫情喊卡 缺額納入代理教師甄選辦理
南投縣110學年度國小暨附設幼兒園教師甄選，筆試原訂6月26日延至7月22日，但因為疫情三級警戒延長至7月26日，為避免考生跨縣市應考增加移動感染風險，南投縣政府決定停辦今年度教師甄選，並請各開缺的學校，將缺額納入代理教師甄選辦理。
南投縣教育處表示，這次甄選開缺包括國小普通班教師預計錄取37名、國小英語專長教師錄取10名、國小資訊專長教師錄取6名、國小專任輔導教師4名、幼兒園普通班教師14名（含原住民籍1名），因疫情嚴峻且三級警戒延長，經中區縣市教師甄選策略聯盟決議停止辦理命題工作。
考生初試報名費將全額退還，考生可於7月20日早上9時起至7月30日下午5時止，至南投縣110學年度國民小學暨附設幼兒園教師聯合甄選網站填寫資料，相關退費流程亦公告於南投縣教師甄選網站，請考生留意相關訊息。有關教師甄選退費事宜，如有疑問可逕洽南投縣南投市漳興國民小學(049)2224013轉分機36或本府教育處(049)2222106轉分機1379(國小)、分機1316(幼兒園)。
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