萬人報名的教檢7月17日登場 考生應提前20分到場

今年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試（教檢）7月17日登場，教育部表示共有1萬440人報考，不開放在考前一天看考場，一般試場也不開放陪考。考生考試當日務必至少提前20分鐘到場，避免延誤入場時間及配合各項入場防疫措施，如量測體溫、全程佩戴口罩應試等。

教檢在各縣市共41個考分區同時進行，教育部表示，台北、新北各設五個分區考場；台中設四個分區考場；桃園、台南、高雄各設三個分區考場；新竹、彰化、嘉義、屏東各設兩個分區考場；基隆、苗栗、南投、雲林、宜蘭、花蓮、台東、金門、連江、澎湖各設一個分區考場。

按統計，分區考場中以高雄師範大學計789名應考人為最多，其次為台中教育大學計667人、板橋高級中學計554人。所有報考生中有27名外國籍學生、僑生及港澳地區學生，24人使用特殊試場，試務單位依個別需求提供盲用電腦、放大卷、延長考試時間及安排便於考試的無障礙試場。特殊試場可有一人陪考。

教育部表示，7月6日起開放列印准考證，請考生務必以A4紙張列印准考證，以利入場，如考試當日准考證毀損或遺失，應考人仍可再到考試網站列印，或攜帶本人身分證明文件，到各分區考場試務中心辦理補發，考試結束後不再受理補發。

按考試簡章規定，考生要依規定應攜帶准考證、身分證明文件（包括國民身分證、護照、合法停留、居留或定居證明文件）與藍、黑色墨水的筆或黑色軟芯2B鉛筆及橡皮擦等考試文具用品應考。

教育部統計歷年考生常見考試違規情形，以考試時手機鈴響（含鬧鐘）、佩戴穿戴式電子裝置為大宗，請特別注意，避免因考試違規而影響成績。

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