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學童科學探究！跑步慘輸找原因 想喝冰水解密保溫杯

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市陽明國小作品「『摩』『軌』藏在細節裡」，獲「2021年科學探究競賽-這樣教我就懂」國小組全國第二名。圖／高雄市教育局提供
高雄市陽明國小作品「『摩』『軌』藏在細節裡」，獲「2021年科學探究競賽-這樣教我就懂」國小組全國第二名。圖／高雄市教育局提供

高雄市陽明國小學童張晏滕、莊祐嘉、鄭琳穎意外在一次跑步競賽中敗北，心有不甘產生好奇，激發他們去研究如何才能加快跑步的秘密。陳科叡、李奕廷與許芳翊則是上完體育課後，汗流浹背但喝不到冰水，興起了自製保溫容器的好奇心。這兩項科學探究分別得到7月舉行的「2021年科學探究競賽-這樣教我就懂」國小組全國第二、三名。

勇奪全國國小組第二名的作品是「『摩』『軌』藏在細節裡」，小五學生張晏滕、莊祐嘉、鄭琳穎說，因為有次在跑步比賽中慘輸，覺得很不甘心，想知道輸在哪裡？有沒有加快跑步的秘密？他們在觀察市售鞋子後發現，同樣鞋底材質，但因不同紋路，會有不同的穿著跑步感受，興起研究不同種類紋路的摩擦力會不會有差異的想法。

於是他們用簡單的鞋底紋路來實驗比較，多次試驗數種材質替代鞋底模擬，傷透了腦筋，最後選出以風扣版為底，以泡棉製作紋路。實驗後發現動摩擦力從大到小為：圓圈>人字形>橫線>沒有紋路。過程中曾經因用力花了數小時割出鞋底紋路，手痛到一度想放棄，但最終利用生活中的小問題研究獲得評審的青睞。

獲得全國國小組第三名的「冷與熱的守護者-保溫杯大解密」，是陳科叡、李奕廷與許芳翊在高雄炎熱夏日的完體育課後，汗流浹背但喝不到冰水，興起了自製保溫容器的好奇心。研究結果發現自製保溫瓶的最佳組合為內層鋁箔紙、中層泡棉、外層塑膠瓶。

在科學探究的過程中，學生必須先找出影響保溫的因素，再從中找到解決的方法，然後和老師走遍高雄市五金行選擇適合的替代材質，也在疫情下用以google meet多次討論激盪，最後雖然辛苦還是完成。

陽明國小校長呂淑屏表示，學校推動獨立研究課程的過程中，培養孩子觀察生活周遭的事物，並從生活中找到科學探究的能力，孩子除了更深化學習的成果，也奠基科學教育的基礎。獲得的6名學生，在疫情的焦慮氛圍下仍努力不懈，停課不停學，在老師的指導下，探究內容皆獲得主辦單位的好評，師生都很開心。

高雄市陽明國小作品「冷與熱的守護者-保溫杯大解密」，獲「2021年科學探究競賽-這樣教我就懂」國小組全國第三名。圖／高雄市教育局提供
高雄市陽明國小作品「冷與熱的守護者-保溫杯大解密」，獲「2021年科學探究競賽-這樣教我就懂」國小組全國第三名。圖／高雄市教育局提供

疫情 體育 高雄市

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