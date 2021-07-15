雙語科學實驗班招生亮點！新莊高中收80名成績可上雄中雄女生

高雄市新莊高中110學年度獲教育部審核通過開設「雙語科學實驗班」，成為免試入學招生亮點。校方表示，免試入學報到學生有近80人的國中會考成績可上雄中、雄女，不乏5A++的學生，就近選擇社區高中並志在雙語科學實驗班。新莊高中今天舉辦雙語科學實驗班說明會，預計招生35人。

為落實2030年雙語國家政策，國教署提出補助擴增高中雙語實驗班計畫，核准高雄市公立高中5校通過審查，分別是高雄女中、新莊高中、三民高中、文山高中和瑞祥高中，110學年度開始招生。

新莊高中校長陳良傑表示，學校以多元選修方式開設雙語科學課程，以Python程式設計、自然專題、環境科學與衛生等強化學生科學及科技素養；另外安排表達力訓練、簡報訓練、及英文檢定訓練，培養學生英語優實力。在各項工作坊中，以加深加廣的方式，針對科學探究、英辯質詢、數位應用、媒體識讀等的知識強化以及應用，塑造深度學習的環境。

國中會考5科都是A++的林佳暄，也報考新莊高中雙語實驗班。她說，填志願時一直煩惱要去傳統觀念的第一志願雄女、或選擇離家近的新莊高中？雄女的五校聯盟開設的多元選修及彈性學習課程相當豐富，很吸引她，且同儕間能力相當，競爭強，可以激勵自己不斷往上，但是離家太遠，每天需花許多時間通勤。最後她還是選擇新莊高中，希望能進入雙語實驗班學習。

新莊高中雙語科學實驗班招生申請資格為110學年度所錄取高ㄧ新生，因疫情無法考試，甄選方式是以國中教育會考成績作為依據，英文門檻須達到會考精熟程度(A++、A+、A)，國文、數學、自然三科當中有兩科達「精熟」（A++、A+、A）。如有英檢證照給予加分。預定錄取35人。

教務主任鮑遠毅表示，新莊高中長久以來推動第2外語課程學習達8國語種，包括日語、韓語、越南語、泰語、西班牙語、德語、法語、阿拉伯語，訂定各類語種獎勵辦法，積極培訓學子有「帶著走」的語文能力。

國際教育承辦人劉米淇說，新莊積極推動國際教育各項學術交流互訪已有10餘年，一直以來都與日韓英美澳紐等國家有密切交流，也多次辦理國際探索活動，帶領學生進入「聯合國」交流參訪。

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