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頭一遭！地方教甄幾乎都停辦 代理師淚訴再「浪」一年

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
不少縣市將教師甄試延至七月辦理，未料三級警戒延長，全國多縣市陸續宣布停辦。圖為去年新北市國小教師甄選。圖／新北市教育局提供
不少縣市將教師甄試延至七月辦理，未料三級警戒延長，全國多縣市陸續宣布停辦。圖為去年新北市國小教師甄選。圖／新北市教育局提供

疫情三級警戒延長至7月26日，各縣市教師甄試首度因疫停辦，僅剩桃園市持續延期，部分縣市因在疫情爆發前已辦理初試，因此會把複試辦完，今年的正式缺額將由各校自聘代理教師。有家長憂心，若老師年年換人，對學生影響甚鉅；也有考生難過表示，沒了正式缺，代理缺又沒保障，失去考試機會，自己形同「雙輸」。

每年有近兩萬名代理教師遊走全台拚考各縣市教師甄試，只求能「上岸」，但三級警戒延長，高雄、台中多縣市接連宣布取消，高中以下只剩桃園市要辦，日前延期至8月10日，但仍配合疫情滾動調整。

台北市上周也說，已讓3000多位教甄試務人員接種疫苗，仍不敵疫情壓力，考量應考人數眾多，也要避免縣市人員移動，今天下午宣布幼兒園、國中教甄停辦，僅辦國小、高中複試，新北也只辦高中複試。

各縣市陸續停辦教甄，今年形同沒開正式缺，若各校教師不足，仍須招募代理、代課教師。不過，全國教師工會總聯合會（全教總）上月就表示，教甄停辦與否，影響學生受教權，也影響教師工作權，應比照指考防疫模式進行，但眼看各地方接連宣布停辦，理事長侯俊良今受訪時坦言「確實是往不好的方向走」，教學現場將受衝擊。

全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽也憂心，若以國、高中為例，新課綱計畫是三年滾動一次，「代理教師一年一聘，怎麼跟著一起滾動？」，若老師年年換人，教學計畫說斷就斷，對學生影響甚巨。

往年代理教師全國跑透透，今年卻連考試門票都拿不到。一名報考新北、中區七縣市國小教甄的考生難過表示，去年應屆畢業並全職投入教甄，未料卻直接停辦，除了沒有正式教師缺，不少雙北代理缺也早就被搶光，也有考生形容自己是「雙輸」。

除此之外，也有幼教代理師因桃園與新北教甄撞期，選擇報考新北後卻停考，桃園持續延期，無奈自嘲是「運氣很好」；另有征戰多年的資深代理教師表示，今年是他給自己設下的最後一役，各縣市停考，他決定另尋出路，放棄教職這條不穩定的路。

不過，教育部自辦的「教師資格考」本周六如期舉行，為讓1萬多名考生就近應考，並降低試場人數，教育部上月中旬開放考生重填考區，最終將全國8個考試地點擴增到41個。卻有考生發現，因原考區就已離家近才沒有上網更改，卻被分到通勤距離一小時以上的偏遠考場，除了要早起奔波，還得擔心流動風險，無奈喊「當老師真難」。

教育部表示，若考生未重填考試地點，會在不跨考區前提下，重新分派考試地點。選填者不得要求變更，未於期限內選填者，也不再開放登錄。

代理教師 桃園 疫情 教甄

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