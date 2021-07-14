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南市取消教師聯合甄選 偏鄉小校擔心招不到代理教師
疫情影響，台南市停辦今年教師聯合甄選，由各校辦理代理教師招考，讓偏鄉小校擔心招不到代理教師。教育局長鄭新輝表示，將整合各校招考資訊公布在官網，提供欲應徵代理老師的民眾參考，避免太多人往少數學校擠，部分學校卻沒人報名。
台南市原定7月初辦理國小、幼兒園教師甄試，欲錄取國小教師200多人、幼兒園教師16人，但因疫情嚴峻，3級警戒延長，考量到應考人、入闈人員、試務工作人員的健康安全，以及考生跨區流動應考的傳播風險、學校師資是否能在開學前到位等，停辦聯合甄選，回歸各校自辦長期代理教師甄選，補足缺額。
目前各校陸續公告代理教師甄選，7月下旬會陸續考試。但偏鄉小校擔心願意來參加代理教師甄選的人太少，甚至沒有人要來考，怕招不到代理教師。
北門區錦湖國小校長周志強說，過去偏鄉小校招不到到代理老師是普遍現象，主要是偏鄉因交通、生活機能等問題，吸引力就較低，代理教師的穩定性也較低，可能教到一半就辭職，或到市區學校任教。今年原要分配到到1名英語老師、1名幼兒園老師，卻因疫情影響，教育局停辦教師聯合甄選，只好自己辦甄選。
周志強分析，到偏鄉教書不一定不好，偏鄉學校學生少，但活動多，也有機會接觸行政工作，對於想要當老師的人都是能力的提升，反而能教師甄選上具有優勢。
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