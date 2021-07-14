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法鼓山捐460台筆電 助解決南投偏鄉學生線上學習問題

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
法鼓山佛教基金會捐贈460台筆電，幫助信義、仁愛鄉偏鄉學生解決線上學習問題。圖／南投縣教育處提供
法鼓山佛教基金會捐贈460台筆電，幫助信義、仁愛鄉偏鄉學生解決線上學習問題。圖／南投縣教育處提供

法鼓山佛教基金會捐贈460台全新筆記型電腦給信義鄉及仁愛鄉29所國中小學，今天起陸續轉交給各學校，優先提供弱勢家庭學生線上學習使用，解決第三級警戒期間遠距學習問題。

因為疫情警戒升級，5月19日起各級學校停課改為居家學習，南投縣政府完成停課不停學規劃，為幫助弱勢學生，教育處準備SIM卡及無線網路分享器供家中無網路弱勢學生使用，但信義鄉及仁愛鄉不少學生僅有手機，甚至兄弟姊妹輪流使用，長時間使用造成手機過燙，螢幕小影響視力等問題，均影響學習意願。

在東埔國小退休校長馬彼得媒合下，法鼓山佛教基金會捐贈460台全新筆記型電腦，給信義、仁愛兩原鄉的國中國小，協助偏鄉弱勢學生最需要的學習利器。

南投縣長林明溱縣長感謝法鼓山在疫情期間，持續關心弱勢學生的學習，讓學生在暑假期間在家即可擁有適用的學習設備，落實停課不停學，也希望提升偏鄉學生基本學力。這善行也將在孩子心中種下善念的種子，當他們長大之後，一定可透過自己力量，讓這些善心傳播下去，造福社會大眾。

教育處駐區督學將近快盤點，將捐贈筆電即時送達到學生的手裡，讓法鼓山佛教基金會的善意能幫助更多孩子們學習。

佛教 停課 疫情

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