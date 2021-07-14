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暖心文字、分享歌曲 康橋「醫」起寫封信挺醫護

聯合新聞網 / 張筱文

發揮同理心、體諒身邊默默付出與奉獻的抗疫英雄。日前，在國內疫情嚴峻的情況下，康橋國際學校秀岡校區學務處與家族學生會，共同響應了「醫」起寫封信的活動，一起以行動力與文字的正向力量獻上最誠摯的祝福，陪伴所有前線的醫護人員，康橋學生不僅透過個人文字寫作表達對醫護人員的感謝外，同時也以分享歌曲的方式，一起為不眠不休的防疫人員加油打氣！

圖／康橋 提供
圖／康橋 提供

在今年的五份月期間，台灣面臨新冠肺炎本土疫情危機，除了在短短的天數內累積了上千個確診案例外，守在疫情前線的醫護人員，也紛紛投入各大醫院中保護每個國民的健康。康橋國際學校秀岡校區自六月份期間，進行了「醫」起寫封信文字與歌曲的投稿活動，學生以感同身受的同理心為出發點，傳達給醫護人員滿滿的溫馨祝福與話語。

「在那裡您也很害怕，對吧？不要害怕，上帝會保護您的，不要怕，沒事的，不會有事的，謝謝您那麼堅強的撐到現在，謝謝您的勇敢、謝謝您的努力...。」、「「您們是白衣天使，也是最閃耀的星，在黑夜，您們的白衫依舊拼命照耀著，努力照亮這片漆黑，永遠記得，您們的不凡貢獻…。」短短幾天中就募集多達六百封與六十多首歌曲，秀岡校區的每個學生，以誠摯的行動力以文字與聲音表達心意，學務處訓育組李悅婷組長強調，這次投稿寫信的活動中，不僅讓孩子認識與關心社會的議題外，也能學習生命教育的真正的意義與價值、及啟發對生命的關懷！

圖／康橋 提供
圖／康橋 提供

以自身的力量回饋社會，康橋透過多元豐富的活動與教學，過程中引導孩子重視品格與生命教育，來勢洶洶的本土疫情，面對醫療資源隨時可能短缺的狀況下，康橋孩子設身處地為醫護人員著想與關懷，學習以不同的角度換位思考，培養每個人懂得具備感恩與思辯價值的能力。

而除了這個整體性的活動外，康橋的師生及家長們也默默參與了大大小小挺醫護人員的活動，如送餐點挺醫護、用班級的班費及餐費捐贈救命神器…等等，大家都在默默的為這個社會盡一份心，希望增強正面力量，明天會更好。

實踐公義與愛心，學生自發性的文字力量、及溫馨感人的歌曲連結，不僅在機會教育中學習表達與分享外，貼心話語都透露出對醫護人員殷切的祝福。學務處李悅婷組長表示，學校重視不只是課堂上的學習外，更希望透過多樣化的公益活動，培養孩子多元的能力，如一年一度的康橋行動勸募、每學期的管、絃樂演出的慈善義演等，都期許每個學生以自身的力量積極投入公益。
部落格報導：https://bit.ly/3qFaaYP
影片花絮報導：https://bit.ly/3doNJ4Q

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