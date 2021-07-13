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暨大推邊暑修邊打工方案 國際生：能維持基本生活

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
暨大今年二度推出暑期防疫「CPR2.0方案」，讓國際生邊打工邊暑修。圖為暨大大馬同學會合影。圖／國立暨南大學提供
暨大今年二度推出暑期防疫「CPR2.0方案」，讓國際生邊打工邊暑修。圖為暨大大馬同學會合影。圖／國立暨南大學提供

疫情期間境外生暑假無法返鄉，暨南國際大學表示，今年二度推出暑期防疫「CPR2.0方案」，讓僑外生得以留校取得暑修學分（Credits）、兼顧打工（Part-time），使學生、家長及師長都能安心（Reassurance）的三贏方案。

暨大校長武東星指出，暨大位處於觀光名勝景點區，疫情升級後，日月潭及大埔里地區的餐飲服務業大多休業或縮小營運規模，卻也直接嚴重影響到同學們的暑期打工機會。「CPR2.0」方案」除開設各類暑修課程外，另結合校內外各單位，額外提供僑外生暑期工讀的機會。

暨大國際長張眾卓說，考量參加暑修的同學尚須繳交學分費，暑期工讀每人最高可領2萬5120元；而對未參加暑修的同學，也因疫情升級而無法順利進行原訂的暑期計畫，所以暨大主動提供校內工讀時數，每人最高可領1萬2800元，以維持其基本生活所需。目前參與此方案而留在校內工讀的學生近50人。

至於校外工讀，張眾卓說，校長及師長們透過企業界好友的協助，提供學生到公司打工的機會，同時還考慮到校外打工住宿及交通問題，有些公司甚至提供免費住宿，讓僑外生可以安心打工過暑假，賺取基本生活費及負擔部分學費，使遠在海外的家人放心。至今已成功媒合校外打工實習的僑外生共12人。

來自緬甸外文系大二生何祖仙分享，學校提供的暑期工讀機會，緩解他原本的生活與經濟上的壓力，也讓外籍學生在疫情期間感受到如同家一般的溫暖。馬來西亞中文系大三生蔡曉蕙形容，這樣的工讀機會，讓疫情期間較難獲得工作機會的外籍生，像是在摔下懸崖之際，獲得一條堅實的繩子，使得基本的生活得以維持。

打工 疫情 馬來西亞

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