會考放榜…中一中錄取飆97點 女中92但滿分王高標

中投區免試入學今放榜，台中一中今年最低錄取分97點，不畏今年全國5A人數大降，維持優勢。中女中今年最低92點，比去年下降3點，不過錄取19名111點滿分考生。不少學校預估今年錄取積點會下滑。

國中會考成績今出爐，因今年整體考生5A人數大減千餘人、部份科目精熟人數下降，台中一中與台中女中預估今年最低錄取分會下修，女中放榜結果符合估，但台中一中原估下修到91~92點，放榜竟飆到97點的高分。

中一中今年免試入學錄取824人，一般生錄取781人，最低須97點，逆勢維持，會考成績均須5A6個+以上，其中97點65人，630人達100點以上，佔新生數76.5%，今年錄取到10名111點的「滿分王」。

至於台中女中今年錄取612人，最低為92點共47人，須拿到5A、4到5個+以上，比去年下降3點，今年錄取到19個111點「滿分王」另110點考生42人，100點以上考生共403人，佔63%。

中一中表示，中一中逆勢維持去年成績，主因是中投區考生整體表現維持水準。中女中則指出，去年考題較簡單，去年分數上升，今年錄取結果應是校正回歸。女中今年錄取滿分學生數比去年多「強者恆強」。

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