高中免試入學放榜 桃連區75人因選填志願過少落榜

110學年度高級中等學校免試入學，今日上午11時公告分發結果。桃園市教育局表示，參加分發入學學生共計1萬5408人，其中1萬5333人錄取，總錄取率為99.5%，學生平均選填志願數為15個。其中第1志願序獲錄取者占65.48%，前3志願序獲錄取者占98.16%，顯示學生多能準確選填志願。

高級中等學校免試入學是12年國教最主要的入學管道，由學生上網填選志願，如果招生學校報名人數未超過該校招生名額時，就全部錄取；如果報名人數超過名額，將依照各就學區訂定的「超額比序」項目決定錄取與否。

教育局表示，這次分發桃連區有28位5A學生選擇就讀社區高中，可獲得「亮點躍升計畫」5A獎學金，一學年補助20萬元，三學年最高補助60萬元。

教育局表示，今年未獲錄取人數共75人，經全面檢視學生選填資料發現，未獲錄取學生平均選填志願數為9個，而錄取學生平均選填志願數為15個，顯示選填志願數太少會影響分發結果。

此外，另有少數學生因未善用桃連區職業類科同一職群各科分別連續選填志願視為同一志願序計分的規則，或僅依傳統升學排序方式做志願選填，都是造成落榜原因。

教育局表示，本次免試分發增額錄取共70人，分散在15所學校30個科班，分別為公立學校44人及私立學校26人；桃連區仍有3283個未額滿名額，扣除進修學校名額後仍有2231個名額可續招，未獲錄取學生可向欲就讀學校詢問續招事宜，或於8月3日起至教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網查詢。

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