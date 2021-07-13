日花100元咬牙撐 逆境鍊出北科大學霸博士生李俊翰

從一天只有100元生活費的刻苦大學生，到月領4萬的科技部補助優秀博士生，北科大能源與冷凍空調工程系博二生李俊翰身兼冷凍空調工程實務專業、薄膜除濕研究專長，已發表8篇國際期刊論文，更獲教育部學海築夢計畫補助，疫情爆發前原訂今年暑假去美國伊利諾大學香檳分校實習。

他創下唯一兩度成為台北科技大學全校優秀青年代表的紀錄，並分享「天無絕人之路，是北科大產學訓專班給我翻身的機會。」

今年26歲的李俊翰來自台中，國中時期家裡經濟開始出問題，常有債主找上門，討債電話響不停，只能將電話線拔掉。因家裡有房不能算清寒，國中老師幫他申請補助金和獎學金，「別人吃打菜的團膳，我是拿補助的便當，當時覺得自己很像異類。」

母親原本希望他跟哥哥一樣讀夜校貼補家用，好在哥哥堅持他不用分擔家計，國中老師也建議他上高職學習技能。就讀台中高工冷凍空調科，他發現自己對實作有熱情，以前三名成績畢業，統測卻失常，上不了第一志願北科大。

當時2013年，北科大率全國之先開創產學訓專班，這是產業、學校及勞動力發展署三方合作的學制，大一接受全日制1800小時的職業訓練，並考取冷凍空調乙級證照。大二至大四進入職場成為正職員工，周末再到學校修課。

李俊翰分享，他立刻把握這個一舉擁有北科大學歷、工作、證照的機會，成為能源系產學訓專班第一屆學生，更以第一名的成績畢業。

一開始他便下定決心不向家裡拿錢，用就學貸款支付學費。大一在勞發署桃竹苗分受訓，每天只能花100元買三餐。為了省錢，常從楊梅火車站徒步四、五十分鐘走回桃分署。當時他沒有筆電，每次交報告都得跟同學借電腦，老師們透過Line交代作業，只好借用哥哥手機，靠著許多人幫助，度過這段艱苦日子。

李俊翰的同學呂建宏形容，他做事認真、說到做到，為人著想。碩二時，當所有人都在趕論文，研究室冷氣故障漏水，滴滴答答的水聲影響到有些人的情緒。隔天一早，大家發現冷氣修好了，原來他實驗忙到半夜12點，還繼續留下修理冷氣。

面對失敗，他勇往直前。大一下學期，首度挑戰冷凍空調甲級證照，經過好幾個月、日以繼夜的訓練，卻因一個失誤初嘗挫敗。當40名同班同學陸續有10名考取甲級證照，他也曾經想過放棄，卻仍設法克服工作壓力、距離和時間的限制，在工作及進修期間，堅持利用假日回桃分署繼續訓練，平日也靠著冥想操作。歷經十次報考、花了5萬多元檢定耗材費，終於博士班一年級時成功考取。

李俊翰強調自己很幸運，一路上受到太多老師幫助，遇過無數貴人，很多人都適時扶他一把。

「其實他們都不需要另外花那麼多時間提拔我、找資金，但他們願意這樣幫忙，讓我也想要成為他們這樣的角色，幫助弱勢的學生。」在指導老師北科大特聘教授顏維謀的建議下，李俊翰繼續攻讀博士，目前擔任北科大能源系兼任老師，未來希望應聘大學教職，盼貢獻所學回饋社會。

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