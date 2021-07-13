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高中免試入學上午11時放榜 查詢網址在這裡

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
圖／本報資料照片
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110學年度高級中等學校免試入學共釋17萬7840個名額，今日上午11時公告分發結果，網址如下：https://www.entry.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=58

高級中等學校免試入學是十二年國教最主要的入學管道。110學年度高級中等學校免試入學包含15個就學區，教育部日前公布實際招生名額，15就學區合計提供17萬7840個名額（含各管道缺額回流），以基北區4萬7427個名額最多，其次是中投區2萬9354個名額、高雄區2萬2697個名額。

110學年度高級中等學校免試入學管道今天公告分發結果，考生可上各就學區免試入學委員會網站查詢，各招生學校網站也會公告榜單，錄取考生於15日報到，詳細報到資訊須洽詢錄取學校。

免試入學 教育部

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