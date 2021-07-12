嘉義大學遴委會調降校長當選門檻 基層師喊不公

國內絕大多數國立大學開放校內專任教師投票行使同意權，做為校長遴選的關卡之一。嘉義大學近日爆出爭議，該校校務會議決議將教師同意權通過門檻設為投票數的二分之一，但該校校長遴選委員會自行調降為三分之一，引發基層教師不滿。教育部表示，依法應以校長遴委會的決議為準。

嘉義大學正在遴選新任校長，主任秘書吳思敬表示，為增加校內教師參與感，校務會議最近決議開放專任教授、副教授對校長候選人行使同意權，投票數達全校三分之一、且獲二分之一同意票的候選人，才能進入下一關卡，最終由校長遴委會委員選出當選人。

吳思敬指出，校長遴委會由教育部官員、校內教師代表、社會公正人士組成，該會認為二分之一門檻太高，不利校外人士參選，有違選賢與能的精神，故調降為三分之一。

吳思敬說，教育部約四年前解釋國立大學校長遴選法規，強調一校校務會議形成的決議，只能做為校長遴委會的參考，故校方無理由駁斥遴委會決議。如今遇上爭議，校方也已詢問教育部意見。

嘉大一名基層教師對此表示不滿，他認為校務會議的決議形同全校共識，遴委會雖要依法獨立運作，但不能獨斷推翻全校共識。

這名教師向本報投訴說，嘉大教師好不容易能參與第一次校長普選，票都沒投過，怎知二分之一難通過？校長遴委會的決議違背大學自治精神。

另一名曾參與他校校長遴選的大學教師說，達二分之一同意門檻還算合理，許多學校也設此規定。同意門檻通過與否，取決於一校遴選校長的風氣，以及候選人是誰。

教育部人事處回應，現有法規已明確區分校務會議和校長遴委會的權責，除非遴委會把決定權責交給校務會議，否則教師行使同意等遴選校長的細節，應以遴委會決議為準。校務會議所做的決議，只能做為遴委會的參考。

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