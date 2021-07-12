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清大取消教師票選新任校長效力 尊重遴委會決議

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
清大宣布，教師對校長候選人行使同意權的選票數，只供校長遴選委員會參考。本報資料照片
清大宣布，教師對校長候選人行使同意權的選票數，只供校長遴選委員會參考。本報資料照片

不少大學教師爭取普選校長，前教育部長曾志朗反駁「國外知名大學從不搞普選」，並說此制阻礙校外人士當選，無法選賢與能，且基層教師不一定熟悉候選人政見，只能盲選。台灣大學從未開放普選校長，清華大學則宣布今年起取消普選效力，教師行使同意權的選票數，只供校長遴選委員會參考，該會委員才能決定誰當校長。

誰有資格選出大學校長？攤開各國立大學校長遴選規章，除台大，絕大多數學校按民選精神，開放全校教師對校長候選人行使同意權，獲一定票數才能進到下一關，接著由校長遴委會委員選出當選者，形同普選校長。

曾志朗對此表示，大學以「教授治校」為由陸續開放普選，但在國外，這句話意指選出有公信力的成員來遴選校長，而非全校教師普選校長，呼籲教育部出手制止這項遊戲規則。

台大主任秘書王根樹回顧，台大原本交由校長遴委會全權選出校長，直到2012年，有教師提議讓校務會議代表全校教師，對候選人行使同意權，獲多數人贊同。校方因此修改相關規章，規定校長候選人要經校務會議三分之一以上成員投票同意，否則無法當選。

王根樹說，台大或許曾有教師提議普選校長，但相關提案未經校務會議通過。校方認為應尊重校長遴委會決議，該會委員才是主要決策者，多數國外大學也都這麼做。

清華大學正遴選下一任校長，遴選委員會發言人謝小芩說，遴委會已決議取消過往「校內教師行使同意權」的效力，也就是仍開放教師對校長候選人投票行使同意權，但投票結果僅供遴選委員會參考，候選人不因「沒通過門檻」就喪失決選資格。此事已在校務會議討論五、六年，校內有一定共識。

謝小芩進一步說，清大不再安排所有符合資個的校長候選人接受教師普選，而是由遴選委員會先選出一到兩名人選，接著開放給教師投票行使同意權；在此之前一律不公開候選名單。

謝小芩提到，之所以不公開名單，是發現部分候選人在名單曝光後遭到他方抹黑，降低賢能者參選意願。大學校長應具備學術、行政管理等能力，能被推選為候選人者，多是德高望重之人，希望他們的聲譽不受選舉影響。

台大 投票 清華大學 校長遴選 教育部

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