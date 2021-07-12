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全國累計683名學生確診 留學生非疫苗優先施打對象

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
指揮中心未把即將出國的留學生列為公費疫苗優先施打對象，教育部建議參考他國留學資訊，如英國、美國開放入境留學生施打疫苗。本報資料照片
指揮中心未把即將出國的留學生列為公費疫苗優先施打對象，教育部建議參考他國留學資訊，如英國、美國開放入境留學生施打疫苗。本報資料照片

教育部今天公告最新統計，全國累計683名學生確診新冠肺炎，包括大專校院215人、高中111人、國中106人、國小178人、幼兒園73人。中央流行疫情指揮中心未把即將出國的留學生列為公費疫苗優先施打對象，教育部建議參考他國留學資訊，如英國、美國開放入境留學生施打疫苗。

新的一學年將展開，不少學生等著打完疫苗後出國留學，但尚未排到。教育部表示，現階段疫苗總量尚不足支應全民需求，因此由中央流行疫情指揮中心依據專家會議評估的維持醫療量能、防疫量能、高接觸風險等因素，排定各類人員的公費疫苗接種順序。

教育部說，已詢問各駐外機構，目前主要留學國邊境開放者（如美國、英國），留學生若持合法簽證入境，可在入境後依留學國規定，攜帶相關證明文件以施打疫苗；尚未開放外國人士入境的國家（如澳洲、日本），已在留學國的舊生也可施打疫苗。

疫苗 教育部 留學生

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