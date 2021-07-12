偏鄉幼兒園有開！離島及原住民國幼班服務不中斷

新冠肺炎疫情第三級警戒持續，指揮中心禁止幼兒園開園，但教育部表示，國內14個離島及原住民地區國幼班服務不中斷，教保服務人員及巡迴輔導員不間斷付出關懷及提供幼生所需教學資源，讓每個幼兒都依舊獲得照顧、穩定生活作息，和持續提供營養均衡的餐點。

教育部委託台北護理健康大學輔導團隊協助教保訪視與巡迴輔導工作，除了編撰國幼班防疫簡易手冊，提供師生所需降低入班輔導接觸機會及安全防疫七項原則之外，巡迴輔導員及輔導教授定期以LINE追蹤國幼班班級狀況。

另外，教育部也說，各園國幼班老師更是每天打電話關心居家的幼兒是否有人照顧、早午餐有無問題，以幼童專用車協助每日上、下午發送點心餐點、學習包至部落孩子家，甚至是由老師分配責任區，親臨家庭探視孩子。

教育部分享，屏東縣牡丹鄉高士國小地處深山，停課期間老師們除分配好家訪路線，並親送牛奶補給營養，逐一確認幼兒在家狀況，老師家訪會在每家戶停留約半小時，對孩子進行個別的教學與互動。

往東走，台東縣大武山下太麻里溪旁的嘉蘭國小附幼，老師也是每日送餐點、學習資源到幼生家門口，上午送早午點心及學習籃，籃子內包含繪本、學習單、繪畫本、紙本遊戲以及適合幼兒的教具，同時回收前一天的學習材料與餐盒。老師更同時將廚工料理的午餐逐一送到孩子家，無論回收的教具材料或是餐具，都落實消毒殺菌，確保孩子健康。

疫情趨緩，教育部今天公告最新統計，全國累計683名學生確診，包括大專校院215人、高中111人、國中106人、國小178人、幼兒園73人。近10天只新增一名幼兒園案例，幼教業者呼籲政府盡快開放家長送托。

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