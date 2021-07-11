高市藝文場館微解封多採預約制 未達容留才開放現場

中央流行疫情指揮中心日前宣布三級警戒延至7月26日，並公布全台微解封指引，高雄市文化局長王文翠表示，已暫停開放數周的藝文場館，會配合微解封原則，文化局自7月13日起適度微解封轄下藝文場館，多個文資場館採預約制，未達容留人數上限，才開放現場民眾入場。

王文翠表示，高市府的微解封原則是「積極管理，有效管理」、「戶外、靜態優先」、「室內積極管理才可開放」。高雄市立歷史博物館、高雄市立美術館、駁二藝術特區、紅毛港文化園區、打狗英國領事館、鳳儀書院、鳳梨工場、逍遙園、旗山車站、皮影戲館、哈瑪星台灣鐵道館等11個館開放參觀。

文化局指出，高雄市立美術館採預約制，高美館網站( https://reurl.cc/eEQxQK )分時、分流開放民眾參觀，但兒童美術館、藝術研究室、互動裝置或載具穿戴、教育推廣活動、定時導覽等，考量社交距離及減少接觸，暫不開放使用。

駁二藝術特區開放當代館、舊事倉庫、大勇及大義兩區的服務中心，但展廳內VR裝置及頭戴裝置作品不開放使用。史博館、打狗英國領事館、鳳儀書院等文資場館採預約制，未達容留人數上限，則開放現場民眾入場，展場的互動觸控裝置或穿戴載具設施，暫停使用。

另外高雄市電影館、小林平埔文物館、武德殿、鳳山歷史教室、原頂林仔邊警察官吏派出所、舊打狗驛故事館、戰爭與和平紀念公園主題館、柯旗化故居、見城館等9個館，因場館室內空間以互動觸控裝置、穿戴載具觀覽為主、展出面積有限者、不易保持社交距離，維持閉館，不對外開放。

旗山生活文化園區、醒村文化景觀公園、原日本海軍鳳山無線電信所、高雄市左營孔子廟、再見捌捌陸等5個館，開放戶外空間、不開放室內空間。

高雄市文化中心至德堂與至善廳、大東演藝廳、岡山演藝廳、音樂館、LIVE WAREHOUSE等表演場館，不開放觀眾入場，藝文團隊如有閉門排練、攝錄影及直播需求，可申請借用演藝空間。文化中心、岡山文化中心室內展覽空間開放民眾參觀，依空間規模進行人數總量管制，控管人流。

王文翠表示，在防疫與保護民眾健康的考量，各藝文場館仍全面禁止飲食，開放參觀的場館嚴格執行全程佩戴口罩、入場量體溫、手部酒精消毒、實聯制、維持社交距離、人流管制及總容留量控管、空間設備清消等基礎防疫措施。 高雄市立美術館自7月13日起入館實施線上預約制，分時段、分流入館。圖／高雄市文化局提供

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