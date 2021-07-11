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幼兒園近9天只增1確診 業者籲開放收托

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
幼兒園近九日僅新增一例確診，卻無法重新開園，業者呼籲政府提供確切數據，或重新評估開放收托的可能性。圖／Ingimage
幼兒園近九日僅新增一例確診，卻無法重新開園，業者呼籲政府提供確切數據，或重新評估開放收托的可能性。圖／Ingimage

教育部今天公告最新統計，截至昨天傍晚，全國累計682名學生確診新冠肺炎，包括大專校院215人、高中111人、國中105人、國小178人、幼兒園73人。幼兒園近九日僅新增一例，卻無法重新開園，業者呼籲政府提供確切數據，或重新評估開放收托的可能性。

新冠肺炎第三級警戒持續，行政院上周公告微解封措施，健身房可開業，但幼兒園仍暫停開園，有家長批評「乾脆把孩子送健身房。」中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不得開園是因5月底以來幼兒染疫比例偏高，孩童防疫落實也很困難，因此才未開放。

中華民國幼教總會今天表示，請政府公告數據，說明實際個案有多少名幼兒是在幼兒園，因群聚導致幼兒染疫的數據？如此才能避免誤導「零到二歲托嬰中心」或「二到六歲幼兒園」是不安全的照顧環境。

幼教總會也說，指揮中心若認為「幼兒染疫比率偏高，孩童防疫落實也很困難」，為何教育部要求幼兒園5月19日起必須協助家長提供托育服務，而非「停課、停業」，阻絕幼兒園群聚，導致幼兒染疫的狀況持續發生？

幼兒園 新冠肺炎 教育部

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