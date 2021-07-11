學力恐「假期滑坡」 酷課雲7/16推出暑期線上銜接課程

新冠疫情持續警戒，為避免學生暑假期間，基本學力發生「假期滑坡」現象，台北市酷課雲規畫暑期國小國語、數學或英語三科目學習扶助課程，另針對國高中新生推出英數理暑期銜接課，及升大學學習歷程檔案系列講座，從7月16日起，北市教育局將在台北酷課雲推出15門暑期銜接課程，幫助國高中職新生，做好進入下階段學習前的準備。

教育局表示，疫情三級警戒一個半月後，學生也開始放暑假，考量許多家長擔心這段遠距教學時間，學生學習成效不如預期，為讓學生暑期在家亦能持續學習，確保學生基本學力並避免「假期滑坡」現象發生，特別規畫國小學習扶助課程、及國高中新生暑期銜接課程、升大學學習歷程檔案系列講座。

包含北市國高中名師群提供國中數學、生物及資訊科技3門7堂、高中英文、數學、資訊科技、化學及生物5門11堂的學科課程，幫助國高中職新生做好進入下個學習階段前的準備。

建國中學數學科老師褚雪惠表示，藉由此次銜接課程將介紹高中數學的學習方法，透過問答方式讓同學們知道閱讀課本題目及內容時應該想些什麼以增進思考能力。高中化學部分，北一女中化學科老師周芳妃、姚月雲將會在3堂銜接課程中，介紹實驗室安全、衛生宣導及實驗相關技能。

北一女中生物科老師蔡任圃也將用兩堂課補足國中新舊課綱交接所遺失的環節，並統整高中生物課程的架構與重要主題，同時解釋重要概念的原理與機制，讓學生順利接軌高中生物的世界。

資訊科技銜接課程方面，南港高中老師高慧君將帶學生使用Python設計數據分析的程式，搭配Numpy、Plotly、Pandas等套件，教導學生如何應用於小專題研究。南門國中老師施怡如將用1堂課的時間淺談國中資訊科技，帶領大家認識學習運算思維背後的意義，接著則會引導學生製作Scratch遊戲專題，讓大家從遊戲進入程式設計的領域。

北市教育局長曾燦金表示，遠距教學已經成為教育的新常態，讓學生利用史上最短的暑假為進入新學習階段做好充足準備，有助適應開學後的新課程及養成自主學習的習慣，贏在起跑點。即便未來疫情趨緩復課，也會持續推動線上遠距教學成為教學現場成熟的新興教學模式。 為避免學生暑假期間，基本學力發生「假期滑坡」現象，台北市酷課雲從7月16日起，將推出15門暑期銜接課程，幫助國高中職新生，做好進入下階段學習前的準備。圖/本報資料照片

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