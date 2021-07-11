三姊妹愛語文都念文藻大學 分享多語文化家庭新生活

今年五專優免入學和大學四技申請入學榜單已公布，有三名呂家姊妹花陸續進入文藻外語大學就讀。老大呂采蒨是五專部英文科四年級A班，老二呂采宸念東南亞學系，老三呂采佩則如願進入專科部日文系一年級。三姊妹都對語文有濃厚興趣，希望藉語文打開探索世界的鑰匙。

呂采蒨說，從正興國中畢業後，聽了文藻校友阿姨的建議，選擇文藻五專為自己的第一志願，開啟語言的學習之路。經過4年精實的外語課程薰陶，她體驗到「語言拉近了國與國、人與人之間的距離和情感」，不僅提升了自己的國際觀，也讓專業知識的涉獵更全面發展。

文藻外大東南亞系成立三年首次招收高中申請入學管道新生，呂家老二采宸抱著「期待感」如願考取東南亞學系，與唸專四的大姊和專一的妹妹進入文藻一塊學習與成長。她對翻譯領域很有興趣，認為相較於東北亞的日、韓國家，政府近年積極推動新南向政策，將是東南亞地區興起的重要趨勢，所以選擇東南亞學系」。

專科部日文系一年級新生呂采佩說，因為熱愛日本文化及動漫、美食，打趣說「人因夢想實現努力而偉大」，希望自己在日語學習路上，發揮「語言與實境」相結合、印證，真正走一趟日本留學之旅。

三姊妹一同念文藻，呂家爸媽覺得以後家裡就是「多語文化家庭新生活」，一定會很有趣。 呂家三姊妹陸續就讀文藻外語大學，父母覺得「多語文化家庭新生活」一定會很有趣。圖／文藻外語提供

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