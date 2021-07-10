快訊

疫情未完全解除 南投急轉彎宣布餐飲禁內用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊流浪教師 屏東國小教師甄選停辦

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣原訂7月15日舉辦的110學年度國小教師、幼兒園教師暨教保員甄選，因三級疫情警戒延長到7月26日，宣布取消，讓流浪教師拚正式的希望落空。記者潘欣中／攝影
屏東縣原訂7月15日舉辦的110學年度國小教師、幼兒園教師暨教保員甄選，因三級疫情警戒延長到7月26日，宣布取消，讓流浪教師拚正式的希望落空。記者潘欣中／攝影

屏東縣近年因少子化小學生人數不斷下降，加上小校整併，教師面臨超額問題，國中教師甄選已多年未辦，去年國中小都停辦，今年好不容易恢復國小教師甄選，已從6月延至7月15日舉辦的110學年度國小教師、幼兒園教師暨教保員甄選，因三級疫情警戒延長到7月26日，為避免考生大規模跨縣市人群移動應考，縣府宣布取消，讓流浪教師拚正式的希望落空。

屏東縣今年國小教師甄選，普通班教師預計錄取25名，有700人報名；國小英語專長教師錄取10名，81人報名，身心障礙班教師預定錄取4名，有115人報名；國小專任輔導教師錄取8名，有66人報名，4類合計962人報名。筆試原訂從6月延至7月15日，隨著三級警戒延長至7月26日，已確定無法舉行。

縣府教育處表示，考生初試報名費將全額退還，請考生7月20日起至30日止，至屏縣教師聯合甄選網站填寫資料，相關作業流程也將公告於屏東縣教師甄選網站，請考生留意相關訊息。國小教師甄選退費事宜，如有疑問可洽屏東市崇蘭國小輔導處08-7333477分機15；幼兒園教師及教保員甄選退費事宜，如有疑問可洽屏東市復興國小教務處08-7525402分機12。

教育處表示，已請各學校儘速規畫辦理代理教師、代理教保員甄選，並確實做好相關防疫措施，及早為下學年（110學年度）開學準備。

屏東縣 幼兒園 疫情 教甄

延伸閱讀

屏東縣館舍場域微解封 何處散心一次報你知

「將才學堂」烘焙班學員送暖 手作點心挺醫護

南台灣2大園區啟動招商 經部力拚年產值130億元

屏東69歲以上施打完畢 疫苗使用率100%

相關新聞

變數多！疫情延長慘撞教甄 流浪教師恐得再等一年

每年五、六月，全台近10萬名流浪教師拚考各縣市教師甄試，因疫情升溫，多縣市延到七月中下旬，但三級警戒再延兩星期到26日，...

疫情衝擊流浪教師 屏東國小教師甄選停辦

屏東縣近年因少子化小學生人數不斷下降，加上小校整併，教師面臨超額問題，國中教師甄選已多年未辦，去年國中小都停辦，今年好不...

招募代理教師 多校分流、線上口試

高中以下學校多在五、六月對外招募代理教師，過去採實體口試、試教，今年各校甄選方式不一，有學校要求考生預錄試教影片，並進行...

指考明年起改每科45級分 台大教授憂：無法篩選適合學生

大學指考明年起更名「分科測驗」，每科計分由100分改為45級分，且將共同科目國文、英文及數乙刪除。立委高虹安、陳椒華今與...

停課遇房東加租20% 補教業者：不能復課快撐不下去

指揮中心13日宣布針對部分場所如電影院、運動中心實施「微解封」，但補教業未被列入，補教業者意見兩極，有的直言業者快撐不下...

校園微解封！可跑操場卻不能打籃球 教部打算這樣落實

指揮中心今天宣布三級警戒延長到7月26日，但室內外運動場館、高中以下校園操場有條件開放，大學也比照中小學開放戶外操場，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。