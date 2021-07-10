疫情衝擊流浪教師 屏東國小教師甄選停辦

屏東縣近年因少子化小學生人數不斷下降，加上小校整併，教師面臨超額問題，國中教師甄選已多年未辦，去年國中小都停辦，今年好不容易恢復國小教師甄選，已從6月延至7月15日舉辦的110學年度國小教師、幼兒園教師暨教保員甄選，因三級疫情警戒延長到7月26日，為避免考生大規模跨縣市人群移動應考，縣府宣布取消，讓流浪教師拚正式的希望落空。

屏東縣今年國小教師甄選，普通班教師預計錄取25名，有700人報名；國小英語專長教師錄取10名，81人報名，身心障礙班教師預定錄取4名，有115人報名；國小專任輔導教師錄取8名，有66人報名，4類合計962人報名。筆試原訂從6月延至7月15日，隨著三級警戒延長至7月26日，已確定無法舉行。

縣府教育處表示，考生初試報名費將全額退還，請考生7月20日起至30日止，至屏縣教師聯合甄選網站填寫資料，相關作業流程也將公告於屏東縣教師甄選網站，請考生留意相關訊息。國小教師甄選退費事宜，如有疑問可洽屏東市崇蘭國小輔導處08-7333477分機15；幼兒園教師及教保員甄選退費事宜，如有疑問可洽屏東市復興國小教務處08-7525402分機12。

教育處表示，已請各學校儘速規畫辦理代理教師、代理教保員甄選，並確實做好相關防疫措施，及早為下學年（110學年度）開學準備。

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