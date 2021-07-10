苗縣幼兒園、課後照顧人員1929人 今分南北2地施打疫苗

苗栗縣公私立幼兒園、兒童課後照顧中心教職員工接種新冠肺炎疫苗，今天在頭份市東北角餐廳、苗栗市文華國小南、北兩地開打，共有1929人可接種。苗栗縣長徐耀昌表示，幼兒園及課後照顧單位先納入施打對象，讓他們能做好恢復正常運作的準備，也讓家長能安心上班。

縣府教育處表示，依中央流行指揮疫情中心指示，「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」屬維持國家安全及社會機能正常運作者，為第7類公費疫苗接種對象。為守護苗栗寶貝們的健康，縣府規畫今天施打疫苗，造冊送中央審核通過幼兒園、課照中心教職員工共1929人，採分區、分時段方式施打疫苗，頭份市接種站由重光醫院支援，苗栗市由弘大醫院支援。

徐耀昌及縣議長鍾東錦上午到現場關心施打情形，並向2家合作醫院人員表達感謝。

教育處長邱廷岳表示，三級防疫警戒期間幼兒園停課不停班，幼兒園教職員工積極進行園內環境及器材清消工作，準備迎接孩子回園學習，這次未排入施打名單人員，將由教育部國民及學前教育署統一規畫並安排後續造冊作業，縣府會依中央核定名冊及核獲疫苗數量盡速安排人員施打。

此外，7月12日起一連3天，苗栗縣將開放65歲以上民眾接種莫德納疫苗，採電話預約及村里鄰長通知等方式安排接種，其中全縣18鄉鎮市有14個鄉鎮採電話預約，今天並分時段、分鄉鎮接受預約。 苗栗縣公私立幼兒園、兒童課後照顧中心教職員接種新冠肺炎疫苗，今天在頭份市東北角餐廳、苗栗市文華國小南、北兩地開打。記者胡蓬生／攝影

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