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全國學生確診連6日+0！ 9成3爸媽已領1萬元防疫補貼
國內疫情延燒，但近日本土病例增加速度稍緩，全國學生確診人數已連續6日「+0」，無新增確診案例，今也維持「+0」，學生確診累計677人。另外，行政院發放孩童家庭防疫補貼，國小以下孩童及國中、高中、五專前三年身心障礙學生每童1萬元，截至昨日12時，領取人數比率約93.97%。
根據教育部最新統計，從4月20日至前一日傍晚的學生確診累計人數，累計至9日傍晚的數字為677人，與前六日統計相同，無再新增學生確診。
若從各教育階段別來看，大專生215人仍是最多確診，其次為國小生177人，高中生108人、國中生105人，幼兒園幼童則是72人，本土個案667人，境外移入10人。
行政院自6月15日起發放孩童家庭防疫補貼，父母或監護人透過網路及ATM可以進行申領。
網路申請部分，截至7月9日12時，已有175萬2658人完成網路申領登記，並已順利將補貼撥入173萬9755人的指定帳戶，另有595人金融機構也正在辦理撥款；在ATM領取部分，到昨日12時，完成現金領取的人數累計達40萬1471人，目前已領取人數比率約93.97%。
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