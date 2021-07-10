南市首推線上玩科技營隊 暑假讓孩子玩夠並學夠

因應3級級警戒持續延長，台南市教育局8所自造教育及科技中心將在7月12日起將推出60場次總計可容納1800人參加的「台南ＦＵＮ暑假玩科技」線上營隊課程。教育局鼓勵學生報名，利用暑期，培養「做、用、想」實作能力，實踐自學科技力。

南市教育局表示，推出的課程包括創客自造10場、程式設計32場、跨域整合16場，以及科普遊戲12場。局長鄭新輝表示，科技教育強調學生動手「做」的能力、使「用」科技產品的能力及設計與批判科技之「想」的能力，希望藉此讓學生深入瞭解科技教育。

和順國中校長謝連陽表示，多場親子營隊及教師研習陸續在「台南市和順自造教育與科技中心」粉絲專頁受理報名，課程包括「Blockly積木玩AI」、「珍珠板手擲機」、「巴爾莎木手擲機」、「血氧機與程式設計」、「無線充電燈」，每場限30人，課程完全免費。

資訊組長林信廷說，很多知識都是共享的，如自製血氧機的程式上網都能搜尋到，但目標是讓學生具有帶得走的能力，因此還會教學生如何取得資料並解讀，最後才是程式語言的閱讀、改寫與創造，符合108課綱的精神。

鄭新輝表示，課程內容豐富有趣，例如新興科技中心「永不墜落」的紙飛機，藉由流體力學翱翔天際。彈跳紙機關，在家能當一位機關王。仁德科技中心有設計圖繪製、巴爾莎木手擲機及Scratch遊戲程式設計等主題。南新科技中心利用Scratch製作元件與動畫，瞭解程式撰寫基本原理與應用、動畫製作與互動元件設計。新化科技中心有零基礎也能玩的程式設計與電子零件運用、軟體應用課程、自然與科技DIY等。

復興科技中心有無窮鏡杯墊、搖擺機器人、程式設計等。佳里科技中心的程式教學從基礎到進階。麻豆科技中心有scratch遊戲設計、電流急急棒、Arduino教學等。

報名網址如下：

1.新興自造教育及科中心：https://forms.gle/aasJdefngSkxydPB6

2.復興自造教育及科中心：https://forms.gle/1pcEAopvJG1zcJ2G9

3.南新自造教育及科中心：https://www.nsjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=8353

4.佳里自造教育及科中心：https://forms.gle/r9J4Sw5dmvYpu7WF6

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