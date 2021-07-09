防校園群聚 學校與補教老師擬開學前打疫苗

中央社 / 台北9日電

為防範新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）校園群聚，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，規劃開學前讓學校與補教老師施打疫苗，屆時會相對安全。

新冠肺炎疫情燒到校園，陳時中在疫情記者會上表示，學生累計已有600多人染疫，而目前學校停課中，補教業也不要增加群聚風險。

陳時中表示，將來會規劃開學前讓所有老師，包含學校與補教業老師施打疫苗，到時候會相對安全。

而疫苗即將進一步開放第9類與第10類對象接種，但第9類18至64歲高風險疾病、罕見疾病及重大傷病者，有哪些疾病入列引發討論。

媒體提問，若BMI值大於30的肥胖者但未就醫，或者患有高血脂，卻沒列入第9類，陳時中說，因人數眾多，因此必須訂定標準，自去年元旦至今年5月31日間曾就醫，並將特定的疾病代碼列入主診斷才算在內。

陳時中也提到，這樣的方式當然可能發生掛一漏萬情況，個案可提出申請再討論，且過胖與過瘦都有各種問題，不一定未列入第9類就不能打，每個人都殷殷期盼，還是會依照年齡層盡快開放，讓更多想打疫苗的人可及時打到。

此外，針對第9類與第10類對象是否能在16日開打，陳時中表示，開打時間與封緘檢驗及配送時間有關，無法百分百掌握，16日開打是依據過往經驗推估，但不排除更早或更晚，要等時間較近才較清楚。

陳時中也提到，先前整體疫苗量少，加上各地政府對於疫苗使用與分配尚無法精確掌握，因此疫苗配發量少；如今疫苗量較多，各地疫苗接種站、疫苗配發與施打經驗都做得相當純熟，因此可以往下配發更多的量。

媒體也提問，先前好心肝診所違規替非醫事人員接種疫苗，接種者是否可打第2劑。陳時中回應，照著類別輪到就可打。

疫苗 陳時中 新冠肺炎

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