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微解封未恢復上課恐「藏隱憂」 停課後兒虐通報降26％

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

校園為通報兒虐大宗來源，國內自進入三級疫情警戒後，宣布停課不停學，根據衛福部保護司統計，兒虐通報數下降至26％。衛福部保護司統計，光是5月兒少保護通報量與去年同期相比減少5.9％，盼老師在停課不停學期間，仍盡可能可關懷學生，也希望鄰居之間能發揮守望相助的功能，當鄰居家中孩子的哭聲不斷等，適時關懷，降低兒虐家暴事件的發生。

根據國外的經驗，隨著全國發起緊急狀態、社區封城等狀態，兒虐通報數「大幅下降」，部分州政府兒虐通報數降幅比例達到55％，因虐待或疏忽至急診室就醫的兒少比例也驟減。

保護司統計今年5月16日到6月15日兒少保護通報案件總計有1079件，與前一年同期的1461件相比整體減少26％，其中來自教師的通報量從40％降至26％；保護司副司長郭彩榕表示，兒虐通報以校園通報最高，疫情期間通報數確實大幅下降。

郭彩榕表示，今年1到5月與去年同期相比，兒少保護通報案件整體提升9.5％，1月份與去年同期相比提升1.5％、2月提升18％、3月提升8％、4月提升13％、5月提升8.5％。兒少保通報案件數一直以來都有在提升，像是去年與前年相比也提升10％。

郭彩榕表示，今年台灣受疫情影響甚鉅，不少行業不得不停工、停業，家長因無薪假減少收入，根據研究顯示，當家庭出現「經濟困難」時，兒少遭家長或照顧者不當對待將會增加，

依行政院主計總處統計，今年5月失業率為4.11％，創近8年以來新高，同時就業人數也呈現最大減幅，影響一般家庭的收入來源，對於弱勢家庭更是雪上加霜，經濟壓力導致家庭關係緊張衝突，連帶影響家中兒少的照顧品質，進而產生兒少受虐的隱憂。

郭彩榕表示，協助通報是協助阻斷兒虐的重要管道之一，過去重要的通報管道「校園」，現在功能也變得有限，以過去寒暑假過後，重返校園時，源自校園的兒少保護通報案件都會增加。

郭彩榕呼籲，防疫期間被迫要與人保持距離，若社區總幹事、鄰居有能力，當社區內或是周邊家庭聽到有吵架或是疑似施暴兒童的聲音，可協助撥打110或113，幫助兒虐童脫離施暴環境。

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