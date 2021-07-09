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私幼沒上課還要收1萬多雜費 台中家長罵翻
台中市大里區立德里長江和樹今天反映，陸續接獲家長反映，孩子就讀私立幼兒園，孩子六、七月因疫情未就學，但園方卻要收取這二個月共1萬0800元的雜費，若提早繳交也要8000元，相當不合理，引起百餘名家長不滿，並組團發聲抗議。
台中市教育局答覆，對於投訴，依據教育部規定，幼兒園收費中，學費及雜費為支用於人員薪資等人事費用及設備、場地租金等基本維運費用；防疫期間，幼兒園應配合部分家庭需求提供教保服務，確實有相關必要支出，收取雜費維持營運。幼兒園收費要報教育局備查，市府將確實督導幼兒園依相關規定辦理，並鼓勵幼兒園於規定範圍內，酌情給予家長優惠措施。
台中市教育局說明，教育部已於5月28日函知各縣市政府，幼兒園因疫情停課期間暫不向家長收取按月繳交的代收代辦費，如活動費、材料費、午餐費及點心費，等復課後，再依照幼兒實際上課日數比例向家長收費。
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