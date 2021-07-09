國表藝3大場館線上劇院明登場 每周末放映經典

防疫在家不只追連續劇，也能追音樂會、舞蹈、戲劇表演！文化部今宣布攜手國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心3場館推出「藝Fun劇場—精采上線」線上劇院，將於明日起首播登場。每周末線上播放6檔經典作品，節目包含音樂、舞蹈、傳統戲曲、現代戲劇、偶戲及親子劇場等類型。

文化部表示，台灣的表演藝術能量豐沛，編創作品屢見新意，文化部特別在疫情期間，邀請台灣品牌團隊、TAIWAN TOP演藝團隊及其他表演藝術團體等參與，提供具代表性的精采節目線上放映，期盼透過這次經典線上播映，讓表演藝術回歸大眾日常，在疫情逐步和緩之際，為表演場館重啟、表演團隊接力演出提供支持，維持民眾觀賞表演的習慣和熱度。

文化部說，「藝Fun劇場—精采上線」將於7月10日至8月29日每周六、周日下午2時30分及晚上7時30分，於「藝Fun劇場—精采上線」YouTube頻道或各表演團隊YouTube頻道線上播映，本周末打頭陣的團隊，包含舞蹈空間舞團史派德奇遇記之《飛飛飛》、拉縴人男聲合唱團《從理髮廳走出來的拉縴人》、C MUSICAL製作《傾城記》、飛人集社劇團 《天堂動物園》、明華園戲劇總團《冥戰錄》、薪傳歌仔戲劇團 《俠女英雄傳》。

此外，國家表演藝術中心同步推出「2021《藝起秀創藝》線上微型演出徵選計畫」，將分兩階段進行，初選採演出企劃書面審查，至多選出30案，8月6日前公布入選名單，入選者每案獲10萬元作為影片製作經費；複選則訂於8月20至22日，採「線上串流」直播方式進行，參選者將完成影片上傳於活動專屬網頁播放，評審分數即時公布，總分最高前10名可獲5萬元至20萬元不等獎金，並開放民眾上線觀賞票選「觀眾人氣獎」，作品將於國表藝中心三場館官方線上平台播出。

「藝Fun劇場—精采上線」播映資訊可上網站（ http://www.artsfuntheater.com/ ）查詢；「藝起秀創藝」線上微型演出徵選計畫自即日起至7月31日止開放線上徵件，細節辦法公布於衛武營國家藝術文化中心官網，或洽詢專線（07）262-6849。

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