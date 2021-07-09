中央微解封標準讓人不懂 幼教協會：荒腔走板

中央流行疫情指揮中心昨天公布全台三級警戒延長兩周至7月26日，幼兒園等各級學校持續停課，但餐廳、電影院、博物館等行業及場所適度進行鬆綁。全台多個幼教協會理事長都向本報表示，無法理解這樣的微解封標準，幼兒園的學生、教保人員都是固定人員，生員進出單純，有理事長直指，這種微解封標準實在荒腔走板。

台南市幼兒教育發展協會王華勇理事長說，幼兒園沒復課，但卻先微解封健身房、電影院等其他行業，讓幼兒園業者相當錯愕，電影院、健身房是密閉空間，而且客源不特定，對比之下，幼兒園的學生、教保人員、接送人員都是固定的，卻持續停課，微解封標準何在，讓人存疑。

新竹縣幼兒教保學會理事長莊瑞娜表示，昨天起很多家長來電反映停課太久，不好再繼續向公司請假，詢問是不是能夠收托，但是又擔心政府三級警戒延長到7月26日，不知該不該送去幼兒園。只能先向家長表達，由家長自行決定意願。

桃園市幼兒福利協會理事長錢均權表示，這種微解封標準實在荒腔走板。教育部現在持續甩鍋給幼教業者，停課不停班的政策要業者自行吸收損失成本，紓困補助補助核算下來教保人員一個月只有1萬3千多元，其餘的薪水由業者吸收。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，據他了解，現在全台已經至少有五間幼兒園倒閉、停業，但是教育部卻都對外說現在系統顯示「沒有」。蘇傳臣說，教育部應該主動向各地方政府了解、儘速取得這個資訊，才能知道現在幼教現場影響多大。他說，教育部不能置身事外，因為業者倒閉、停業，代表的是小朋友將來復課後要何去何從、多少教職員工失業等，這已經是社會問題。

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