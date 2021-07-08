吵到快離婚 停課再延家長輿論炸鍋「當大家好野人？」

疫情三級警戒延至7月26日，健身房、電影院適度鬆綁，但各級學校、幼兒園、兒童課照中心補習班卻維持停課，家長輿論炸鍋，崩潰喊暑假孩子無處去，還有夫妻為了子女教養吵到快離婚，另也有人質疑，一萬元補貼換來長達兩個月的照顧假，難道政府是當大家「好野人？」

全國學校自5月19日停課至今已近二個月，不少家長一邊居家辦公，又要兼帶小孩，早已疲累不堪。如今三級警戒微解封，開放健身房可上教練課，但學校、補習班及幼兒園卻沒有跟進，教育部臉書粉專一小時內更湧入近三百則留言，不少家長都在問「電影院微解封，安親班卻不能去？去看電影安全，去安親班就危險？」，痛批政府邏輯錯亂。

也有家長苦喊，自己沒有任何後援，政府發放的一次性補助根本不夠，至今也看不見請假盡頭；全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽也認為，教育部要有明確方針，儘早建立復課機制，否則對家長經濟衝擊很大，還有聽到夫妻為了教養、收入問題吵到快離婚。

不只家長，也有補教業者跟幼教業者跟著喊悶。有民眾留言，「請問補習班繼續停課，那紓困補助可以加速處理嗎？」、「私立幼稚園一直放無薪假，一萬元補助可以養活一家人2個半月嗎」、「明明補習班都是私立或個人的，所以除了什麼都要自己吸收外，連疫苗也是局外人！」、「一個班級不到10個孩子，有隔板，可以梅花座，可以禁止孩子拿下口罩，人員進出固定，對比起電影院，到底補習班為什麼染疫風險高？」

教育部國教署署長彭富源表示，幼兒園及補習班師生互動緊密，但空間封閉，風險還是很高，因此仍維持停課現狀，防疫照顧假也會延長；教育部次長劉孟奇表示，施打疫苗需要一段時間才會有保護力，但會持續跟指揮中心討論，適度讓幼兒園恢復營運。

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