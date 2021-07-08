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連健身房都鬆綁 幼教總會：應授權各縣市讓幼兒園恢復上課

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
教育部說明最新措施。圖／截取自教育部
教育部說明最新措施。圖／截取自教育部

中央流行疫情指揮中心今天宣布三級警戒延至7月26日。針對部分場域適度鬆綁，不過各級學校、幼兒園、兒童課照中心補習班維持現行機制。幼教總會表示，健身房、電影院都已經適度開放，教保人員也都已經施打疫苗，應該授權各縣市政府讓幼兒園恢復正常上課。

全國幼兒園自5月19日停課至今已近二個月，全國家長部分居家辦公，又要兼帶小孩，深受影響。幼教總會表示，全國幼兒園教職員工7萬3595人已於7月8日開始接受(COVID-19) 疫苗施打，且疫情在全民配合防疫之下，以近趨緩，社區案例也得到控制，因此建議指揮中心與教育部，應授權各縣市政府讓幼兒園恢復正常上課。

幼教總會長洪懿聲表示，幼兒園現在有開放收托照顧，但是學生沒有全部回來，因此，還不能進行正常課程。建議教育部呈報行政院、指揮中心授權地方政府，評估各地方狀況針對幼兒園適度微解封，讓家長恢復正常上班，也能活絡經濟活動。

教育部國教署署長彭富源表示，將視疫情狀況與指揮中心密切聯繫討論。教育部次長劉孟奇表示，疫苗施打需要一段時間才會有保護力產生，針對這點會持續跟指揮中心討論，在條件符合之下，讓幼兒園恢復或者適度恢復至一定程度的營運。

幼兒園 教育部 疫情

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