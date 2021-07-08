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對外華語教學能力認證考試 延至11月27、28日辦理
教育部宣布，今年對外華語教學能力認證考試原訂7月24日、25日舉行，因新冠肺炎疫情延至11月27日、28日辦理。另於9月6日至13日增加一周的報名時間。
教育部表示，若確診新冠肺炎，或符合「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」者，或者「自主健康管理且有症狀或經安排採檢，尚未接獲檢驗結果者」不得參加這次考試。教育部考前21天勾稽名單，另與各縣市政府衛政單位合作在考前一天比對最新名單，以維護應考人及相關試務工作人員的健康。
教育部說，若考生為「無症狀的自主健康管理」者，須於考試前主動通知試務報名組安排隔離試場應試，維持室內社交距離。此類考生往返考場與住所，應搭乘縣市衛生局安排的防疫計程車、應試期間應全程戴口罩；中午不得外出用餐，須於隔離試場用餐，並由考場代訂及送餐。
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