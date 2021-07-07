全國試務人員有疫苗可打 地方教甄卻只能自己「湊數」

中央流行疫情指揮中心將全國考試試務人員列入公費疫苗第三順位，不少大學教職員搶著報名，但地方政府自辦的教師甄選，上千名試務人卻沒疫苗可打。有考場學校憂心，屆時近10萬名流浪教師全台跑透透，恐自身難保；也有地方政府打算召集已打疫苗的老師一人身兼多職，若還有不足，再請求市府調配疫苗支援。

每年5月是教師甄選的季節，全國近10萬名流浪教師準備南征北討，但今年受疫情影響，教師甄選初、複試多延至7月底辦理，但疫情警戒沒解除，能否如常舉行仍是未知。不過，全國試務人員可優先打疫苗，地方自辦的教師甄選卻沒被列入優先順位，就有考場教師批評這是「一國兩制」，非常不公平。

台北市教育局預計7月底舉行幼教、國小、國中、高中聯合教甄，原預計要招募約4600名教甄試務人員，但目前仍沒疫苗可打。

台北市教育局副局長陳素慧表示，疫苗施打順序先後有別，近來擔任指考試務工作的高中老師，或是幼兒園、課照中心教師，已陸續接種疫苗，現階段只好先拜託他們協助監考，「好幾個考試一起兼一兼」，若還有不足，會先跟北市調配疫苗，等高中以下教職員工疫苗8月中旬左右都到貨後，再把疫苗還給市府。

也有某縣市教育局處長指出，目前接種疫苗的對象是第7類，必須經由中央同意，雖然中央已說高中職以下教職員工可打疫苗，但也要等到開學前兩周才施打完畢，根本趕不上教甄時程，即便各縣市都有造冊後報部，至今仍未接獲接種通知。

教育部表示，今年6月28日全國教育局（處）長線上會議有討論共識，請縣市比照教育部辦理全國性試務，向中央指揮中心爭取疫苗，也請教育局（處）在辦理地方性教師甄試時，可向地方政府衛生局協調爭取施打。

商品推薦