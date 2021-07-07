來台做白工？產學合作境外生領不到1萬元紓困金

勞動部上月底公告最新勞工紓困方案，工讀生或大專校院的兼任教師與兼任助理，即日起都可請領部分工時受僱勞工生活補貼，金額為每人1萬元。但境外生權益小組今天在臉書粉絲專頁表示，有些境外生來台就讀產學專班，工作受疫情影響，卻無法領這筆紓困金。

勞動部公布部分工時受僱勞工生活補貼計畫，只要在今年4月30日前參加就業保險，且月投保薪資在2萬3100元以下，便可以申請領取金額1萬元生活補貼。換言之，在大專院校授課的兼任教師們與兼任助理、工讀生，基於確認僱傭關係的運動成果，原則上只要學校有為其投保勞工保險，同時就會有就業保險。

但有幾項例外條款，高教工會舉例，若在單一學校投保金額超過2萬3100元，或是若已領取過職業工會的紓困方案者；或是目前除了在學校兼課／兼職外，另有其他工作投保金額超過2萬3100元，都無法領取勞動部該次的部分工時受僱勞工生活補貼。

境外生也因不受就業保險法保障而被排除在外，小組成員表示，這幾年許多東南亞境外生就讀產學合作專班，來台一邊打工一邊上課學習。工作本身就是他們來台生活必要的一部分，但礙於教育部落後保守的政策，他們的工作不被承認，如今紓困補助也無法獲得。

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