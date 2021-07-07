【閱讀救學力一】閱讀開天眼 擠進人生勝利組

疫情影響，暑期實體活動近乎停擺，不少學生呈現「放空狀態」，但小六升國一，教科書難度大躍進，且新課綱強調閱讀素養，面對落落長的複雜題幹，不少學生看完一遍還抓不到重點。

為此，多名閱讀專家皆認為要「超前部署」，學生若能打好閱讀基礎，就不容易在國中教育會考失分，而學習成功的關鍵，就在於能否在日常生活中成功培養閱讀素養。

●融入生活／素養無法補習得來

台中教育大學語教系助理教授高敬堯表示，要養成閱讀素養，不單只是閱讀大量書籍，「素養」這個詞就包含回應生活情境的意涵。

高敬堯強調，了解生活環境，進而認識國際已是趨勢，若孩子仍只埋首於教科書而不問世事並不合適；基隆市銘傳國中國文教師林季儒也說，新課綱重視生活與過程，閱讀戰線要拉長，沒辦法立竿見影，要花時間養成習慣。

台北市金華國中學生易昀曾創下台灣出版界年紀最小作家的紀錄，今年會考成績也相當亮眼。從小熱愛閱讀、寫作的她分享，除了英文外，其實各科考的都是閱讀力，因為要讀懂題目才會寫；易昀媽媽也說，現在的考題靈活，「素養」是補習也補不來的，得從生活中實踐。

●養成心法／一次一點 基礎做起

諮商心理師陳志恆在臉書上分享養成閱讀習慣的心法。他說，要養成習慣，起初相當費神，建議建立一套行為模式，打造基本入門款，讓孩子的身心逐漸適應。他建議，把行為細切，一次一點點就好，再從做得到的開始著手，確保一次就成功。

陳志恆在文中舉例，比如讓學生在書桌前嘗試翻開書本閱讀10分鐘，讓身心逐漸適應這10分鐘，下周再多延長到15分鐘，逐步增加。當孩子做到時，家長務必要用力肯定孩子，並聽孩子分享，讓孩子自我見證努力的成果。

●提升流暢／不僅閱讀 還要思考

但閱讀短文僅是大考前哨戰，現在考題多融入素養命題，題幹「落落長」已成常態。針對長文閱讀，高敬堯表示，重點在提升「閱讀流暢性」。

高敬堯建議，學生在閱讀過程中，不能只有讀，還要進行思考，要不斷預測、提問、釐清，省思「作者為什麼要這樣寫？」、「這篇文章要表達的是？」、「我同意文章的主張嗎？」

高敬堯認為，只要在生活中反覆運用讀寫技能，自然能具備基礎的讀寫素養，也就不會有閱讀太慢或文章太長的困擾。

●訓練推理／透過閱讀 形成觀點

學生從國小踏入國中，教科書難度提升，必須藉由大量閱讀來豐富新知，也是培養推理、理解能力的重要時期。

高敬堯說，國中將出現更多文言文本，或者更長篇的語體文本，因此閱讀的速度，以及自主學習能力，將成為重要關鍵，這些都源自於日常對閱讀的培養。

高敬堯觀察，國小生邏輯仍待加強，但會在中學階段越趨成熟。若學生要能形成自己的觀點，必須經由大量閱讀跟練習，從短篇讀到長篇，面對考試才有能力應答。

●化為能力／讀了之後 要用出來

至於如何提升閱讀力？台灣讀寫協會創會理事長陳欣希提出兩項建議，她說，學生不能只學內容知識，而是要學習方法策略；另外，學生必須將所學能力遷移到生活中，解決生活中的疑難雜症。

「讀了之後，一定要用出來。」陳欣希舉例，國內疫情嚴峻，大家沒辦法到處走，但學生可練習看地圖，讀懂圖例、比例尺，再利用所學，製作一張家附近的地圖，試著讓別人走走看，將所學能力運用在生活，不僅有成就感，也能確保是真的學會了，不再只是紙上談兵。

高敬堯也強調，閱讀是認識生活與世界很好的方式，但多數台灣的學生、家長也有迷思，將閱讀侷限在「紙本閱讀」。他認為，現在的閱讀強調「多元識讀」，舉凡報紙、雜誌、影音資料等，都是很好的閱讀素材。

●多元識讀／掌握方法 看懂素材

暑假長達兩個月，陳欣希建議學生可利用暑假閱讀兩類素材，一種是連續性文本（報紙刊登的文章，又分文學性跟知識性），第二類是非典型性文本（例如氣象預測，火車時刻表）。

近年不管是大學學測，或是國中會考，考題皆已素養化，但面對動輒數百字，又結合生活經驗的複雜題幹，不少學生直接在考場投降。高敬堯就說，考試素材取材生活，若慢了世界一拍，沒有回應現實的需求，也就容易失分。

陳欣希說，大量閱讀以外，還要掌握學習方法。比方知識型文本常有圖表，圖表內容一定是重要訊息，先看懂這些素材，要再進一步去理解文章，就會比較輕鬆。

回歸閱讀基礎的根本，高敬堯認為，閱讀重視「動機」，學生可以開始搜集自己有興趣、喜歡的文本，也可廣泛接觸科普文章、報紙新知，都對未來升學、就業大有幫助。

●會考利器／深耕讀報 寫作高分

基隆市銘傳國中國文教師林季儒深耕閱讀，推動全校讀報教育，二度獲得閱讀推手獎，推動成效備受外界關注。她說，去年全台灣會考寫作六級分比例0.77%，基隆市佔0.12%，銘傳國中有8成拿4級分以上，有一班讀報班，30人中有8成以上拿五、六級分。她認為，這就是讀報教育的成果。

今年她任教數理資優班，班上寫作一半六級分、一半五級分，翻轉「數理資優、語文堪憂」的刻板印象。學生每周閱讀《好讀周報》，從辨識人事時地物，再追問原因、經過、結果，接著請孩子抒發自我感覺，並提出建議，練習書寫「微型社論」，將觀點內化成自己的東西。

銘傳國中今年有3位滿分王，林奕學、吳羽涵就是其二，兩人獲得5A++及作文六級分成績，穩上建中、北一女。兩人都說，一周3小時的讀報訓練，練習大量的閱讀及議題思考，讓他們考前事半功倍，只要題目一來，就能迅速發展出不同角度的思考。

．國中先修「免費閱讀直播」，銘傳國中教師林季儒主講「用閱讀打造會考高分好體質」，免費報名網址：https://bit.ly/3hgUszZ

暑假來臨，多名閱讀專家皆認為要「超前部署」，學生若能打好閱讀基礎，就不容易在國中教育會考失分。製表／趙宥寧 火車時刻表屬於非典型文本，看懂素材，對了解文章事半功倍。圖／本報資料照片 家長務必把握升國中暑假，幫孩子培養閱讀習慣。圖／聯合報教育事業部提供 「讀了之後，一定要用出來。」大溪高中設計大溪學課程，不僅要認識在地文化，學生還要將所學設計成闖關遊戲，帶其他人了解大溪。圖／桃園大溪高中提供

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